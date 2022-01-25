Задержанного в метро Петербурга студента из Туркмении освободили

«Сейчас он на свободе на основании 39-го правила регламента Европейского суда о запрете его выдачи. <...> В дальнейшем мы обжалуем в российских судах все «нежелательности», депортации, дальше дело будет в Европейском суде продолжаться», — 25 января сообщает его адвокат Ольга Цейтлина.

В октябре 2021 года ЕСПЧ применил в деле Джумадурдыева правило 39, которое запрещает его принудительное возвращение в Туркменистан до завершения судебных процедур.



«Фонтанка» писала, что на родине мужчину обвиняют в заговоре с целью захвата власти, призывах к изменению конституционного строя и других проявлениях экстремизма. Изменником его начали считать после того, как он принялся писать в социальных сетях о туркменских студентах, в том числе о своем брате, которых осудили на серьезные сроки после возвращения из России.



Джумадурдыев учился в Ивангородском гуманитарно-техническом институте. Впервые его задержали в декабре 2017-го на паспортном контроле в Пулково. Через год его отпустили из СИЗО, а уже в 2021-м он пытался попасть в Эстонию по воде, но был задержан пограничниками и возвращен в РФ. В Петербурге он долгое время провел в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе, пока ЕСПЧ в октябре 2021-го не запретил России до завершения судебных процедур выдавать его на родину.

