Студента из Туркмении задержали в петербургском метро по делу о заговоре с целью захвата власти. Он писал о преследовании земляков

Гражданина Туркменистана Ахмета Джумадурдыева, который с 2017 года находится в федеральном розыске из-за проблем на родине, в очередной раз задержали в Петербурге.



Сотрудники полиции остановили его около половины первого 24 января для проверки документов на станции метро «Чкаловская», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 января.



В Туркменистане 25-летнего мужчину обвиняют в заговоре с целью захвата власти, призывах в изменении конституционного строя и прочих экстремистских статьях. Джумадурдыева считают изменником после того, как он начал писать в социальных сетях о туркменских студентах, в том числе и своём брате, которые были осуждены на серьезные сроки на родине после возвращения из России.

