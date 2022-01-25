Студента из Туркмении задержали в петербургском метро по делу о заговоре с целью захвата власти. Он писал о преследовании земляков

Гражданина Туркменистана Ахмета Джумадурдыева, который с 2017 года находится в федеральном розыске из-за проблем на родине, в очередной раз задержали в Петербурге.
Сотрудники полиции остановили его около половины первого 24 января для проверки документов на станции метро «Чкаловская», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 января.
В Туркменистане 25-летнего мужчину обвиняют в заговоре с целью захвата власти, призывах в изменении конституционного строя и прочих экстремистских статьях. Джумадурдыева считают изменником после того, как он начал писать в социальных сетях о туркменских студентах, в том числе и своём брате, которые были осуждены на серьезные сроки на родине после возвращения из России.
Молодой человек сам учился в Ивангородском гуманитарно-техническом институте и в первый раз был задержан в декабре 2017 года на паспортном контроле в аэропорту Пулково. Через год его отпустили из СИЗО. А в 2021 году он пытался попасть в Эстонию по воде, но был задержан пограничниками и возвращен в РФ. В Петербурге молодой человек провел много времени в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе, пока ЕСПЧ в октябре 2021 года запретил России до завершения судебных процедур выдавать на родину.