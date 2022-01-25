Почувствуйте себя стоматологом крокодила. Петербургский Тотоша «улыбнулся» на камеру

Единственный в Ленинградском зоопарке крокодил дарит вам улыбку. Короткий, но впечатляющий видеоролик зоопарк показал 25 января.

В этом случае лучше представлять себя стоматологом, чем крокодильим обедом.



У Тотоши 65 зубов. Его кормят только один раз в неделю, зато порции большие: 1,5 килограмма курицы или трески. Так редко питаться ему позволяет медленный метаболизм. На процесс кормления можно посмотреть каждое воскресенье в 13 часов.



Осенью Тотоше исполнилось 30 лет. За это время он дорос до трёх метров и набрал 100 килограммов веса.

