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Почувствуйте себя стоматологом крокодила. Петербургский Тотоша «улыбнулся» на камеру

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Единственный в Ленинградском зоопарке крокодил дарит вам улыбку. Короткий, но впечатляющий видеоролик зоопарк показал 25 января.

В этом случае лучше представлять себя стоматологом, чем крокодильим обедом.

У Тотоши 65 зубов. Его кормят только один раз в неделю, зато порции большие: 1,5 килограмма курицы или трески. Так редко питаться ему позволяет медленный метаболизм. На процесс кормления можно посмотреть каждое воскресенье в 13 часов.

Осенью Тотоше исполнилось 30 лет. За это время он дорос до трёх метров и набрал 100 килограммов веса.

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Комментарии (1)

260695091
ну там явно меньше заявленных 65-ти
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