В Анталье снег выпал впервые за 29 лет. В «мёртвых» пробках жгут костры

Турцию и Грецию продолжает засыпать снегом. 25 января впервые за 29 лет снег выпал в центре Антальи на юге Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.



Стамбул пострадал от непогоды сильнее других городов. Во вторник власти запретили жителям использовать личный автотранспорт и приостановили все рейсы в местном аэропорту до 13 часов. Люди, застрявшие в понедельник в многокилометровых пробках, начали жечь костры у дорог. По данным местных СМИ, в одном из зданий аэропорта под тяжестью снега обрушилась крыша. Как уже писала «Фонтанка», среди тысяч туристов, застрявших в Турции, есть и петербуржцы. По их словам, им пришлось спать на полу в аэропорту, начинаются локальные беспорядки.

