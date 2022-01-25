В Анталье снег выпал впервые за 29 лет. В «мёртвых» пробках жгут костры

Турцию и Грецию продолжает засыпать снегом. 25 января впервые за 29 лет снег выпал в центре Антальи на юге Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.
Стамбул пострадал от непогоды сильнее других городов. Во вторник власти запретили жителям использовать личный автотранспорт и приостановили все рейсы в местном аэропорту до 13 часов. Люди, застрявшие в понедельник в многокилометровых пробках, начали жечь костры у дорог. По данным местных СМИ, в одном из зданий аэропорта под тяжестью снега обрушилась крыша. Как уже писала «Фонтанка», среди тысяч туристов, застрявших в Турции, есть и петербуржцы. По их словам, им пришлось спать на полу в аэропорту, начинаются локальные беспорядки.
С 21 января метель преимущественно бушует на северо-западе Турции. В нескольких районах Мраморного моря в среднем уже выпало до 50–60 см снега.
За минувшие сутки высота снежного покрова в Стамбуле выросла на 19 см и достигла 25 см — последний раз столько снега в Стамбуле выпадало в 2017 году, передаёт центр «Фобос». По прогнозам метеорологов, в среду существенных осадков в Стамбуле не ожидается, а вот в четверг вновь может пройти снег. После этого регион ждёт мощная и продолжительная волна тепла.
В Греции вторник был объявлен выходным, и его решили продлить на среду (в столичной области Аттике, на островах Додеканес, Киклады, на Крите). Могут не работать служащие всех госучреждений, за исключением местного самоуправления, служб безопасности, вооруженных сил, учреждений здравоохранения, общественного транспорта. Закрыты все учебные заведения, не проводятся даже удаленные занятия. Приостановлена работа частных предприятий. Работают только продуктовые магазины, аптеки, структуры здравоохранения, АЗС и организации, занимающиеся ликвидацией последствий непогоды.
В Афинах прекратил работу весь общественный транспорт, кроме метро, на платной автомагистрали «Аттики одос», проходящей по северным районам столицы, в снегу застряли около 3 тысяч автомобилей. Без электричества и интернета остались около десятка районов Афин и пригородов, передаёт ТАСС.