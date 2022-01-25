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Путешественникам никак не добраться в Петербург из Стамбула. Им грозит вторая ночевка на полу в аэропорту

Самолет из Стамбула, который из-за снегопада не может вылететь в Петербург уже более 16 часов, рискует отправиться в пункт назначения только завтра. Об этом «Фонтанке» рассказал 25 января один из путешественников, застрявших в аэропорту.

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«У многих кончается терпение. Локально начинаются беспорядки. Люди целыми рейсами передвигаются по аэропорту, хором требуя воды, размещения в отеле или хотя бы информации. Рейс, который должен был забрать нас в Петербург, должен был вылететь сегодня из Анкары, но людей высадили из автобуса и отправили в отель до завтра. Об этом мы узнаем от этих самых людей, а не от авиакомпании! А это фактически означает, что нам здесь надо будет провести еще одну ночь. На полу. Без подушек, одеял, спальных мешков и каких-либо удобств», — жалуется мужчина.

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По словам застрявшего в стамбульском аэропорту читателя, пассажирам не предоставляют никакой информации: авиакомпания просит найти в аэропорту её представителя, но его там якобы нет, и на этом круг замыкается. Мужчина говорит, что еду за это время им выдавали только дважды, многие готовы забрать багаж и уехать в город, но их не выпускают.

автор видео читатель «Фонтанки»

«…Погодные катаклизмы… к слову, закончились ещё вчера, просто лежит снег, убрать его, наверное, невероятно сложно. Помимо беременных и пассажиров с детьми, здесь есть и пожилые люди. Следующим шагом видится уже обращение в посольство», — резюмирует читатель.

Ранее «Фонтанка» писала, что рейс N4 664 авиакомпании «Северный Ветер» задержался в аэропорту Стамбула из-за снегопада. Читатель рассказывал нашему изданию, что его беременная жена вынуждена спать «буквально на клочке ковролина на полу».

Сообщалось, что в аэропорту осталось около двух тысяч россиян. Турецкие власти временно приостановили все полеты в Стамбуле из-за непогоды.

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Комментарии (14)

Ser_N0771
...мы переживаем за этих несчастных обманутых людей.
А-а-а, переживаем, но не очень.
А, мы вообще не переживаем за этих туристов Конго.
А, мы всё-таки переживаем, мы переживаем.
Но, за другое.
За что?
А, мы переживаем за редких животных. (С)
265101847
Не понимаю, зачем беременным шляться, где ни попадя. Тем более на самолёте .
iigaza
Лучше калымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме. (с)
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