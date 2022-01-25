Глава Роспотребнадзора рассказала, россияне какого возраста больше других заболевают коронавирусом

Максимальный рост заболеваемости COVID-19 на минувшей неделе произошел среди подростков 15–17 лет и взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом 25 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Самая активная, высококонтактирующая часть населения, безусловно, в первую очередь реагирует на эпидситуацию», — пояснила она. Минимальный прирост заболевших наблюдается среди россиян старше 65 лет.



Попова напомнила, что всего за прошлую неделю в России выявили 339 040 новых случаев заражения (231 случай на 100 тыс. населения) — и это в два раза больше, чем неделей ранее. Как писала «Фонтанка», Петербург — в лидерах по заболеваемости вместе с Москвой и Подмосковьем.

