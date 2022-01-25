FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -8
77.36р87.59р
СРОЧНО

Смольный может ввести новые ограничения с 31-го

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Глава Роспотребнадзора рассказала, россияне какого возраста больше других заболевают коронавирусом

4
Печать

Максимальный рост заболеваемости COVID-19 на минувшей неделе произошел среди подростков 15–17 лет и взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом 25 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Самая активная, высококонтактирующая часть населения, безусловно, в первую очередь реагирует на эпидситуацию», — пояснила она. Минимальный прирост заболевших наблюдается среди россиян старше 65 лет.

Попова напомнила, что всего за прошлую неделю в России выявили 339 040 новых случаев заражения (231 случай на 100 тыс. населения) — и это в два раза больше, чем неделей ранее. Как писала «Фонтанка», Петербург — в лидерах по заболеваемости вместе с Москвой и Подмосковьем.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

267011328
попова ты не интересна следствие не закончено-не забывай
266319693
Несколько знакомых болеют семьями с одинаковыми симптомами, при этом у детей тест +, у взрослых - А раньше было все наоборот, но теперь у нас же есть Спутник М, теперь могут и дети поболеть:))
тов
Реклама гинцбургской жижи.

И абсолютная ложь, поскольку если до поликлиники не дозвониться, то никакой статистики собрать невозможно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний