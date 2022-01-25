Попова: Петербург в лидерах по заболеваемости COVID-19, только в двух регионах идет снижение

Глава Роспотребнадзора рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в 83 субъектах РФ.



«Рост заболеваемости отмечается в 83 субъектах. Только в двух субъектах некоторое сохраняющееся снижение — это Амурская и Сахалинская области», — заявила Анна Попова на координационном совете по борьбе с пандемией, заседание которого 25 января транслировал телеканал «Россия 24».



По словам Поповой, развитие эпидемиологической ситуации говорит, что уже на следующей неделе рост будет и в регионах со снижением заболеваемости. Глава надзорного ведомства констатировала, что больше половины всех инфицированных приходится на Санкт-Петербург, Москву и Московскую область.

