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Попова: Петербург в лидерах по заболеваемости COVID-19, только в двух регионах идет снижение

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Глава Роспотребнадзора рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в 83 субъектах РФ.

«Рост заболеваемости отмечается в 83 субъектах. Только в двух субъектах некоторое сохраняющееся снижение — это Амурская и Сахалинская области», — заявила Анна Попова на координационном совете по борьбе с пандемией, заседание которого 25 января транслировал телеканал «Россия 24».

По словам Поповой, развитие эпидемиологической ситуации говорит, что уже на следующей неделе рост будет и в регионах со снижением заболеваемости. Глава надзорного ведомства констатировала, что больше половины всех инфицированных приходится на Санкт-Петербург, Москву и Московскую область.

Число подтвержденных случаев «омикрона» по стране выросло до 5 880. Почти 70% из них не были привиты.

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Комментарии (2)

chip1
Интересно, как в РФ определяют подтвержденные случаи заболевания омикроном? На нюх, или по зрачкам?)
тов
Еще бы город на болоте - и не был бы лидером по насморку.
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