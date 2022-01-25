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Смольный может ввести новые ограничения с 31-го

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После сбоя службы «122» в Петербурге число операторов увеличили до 400

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Смольный увеличил число операторов службы «122» после сбоя в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 25 января сообщили в комитете по информатизации и связи.

В настоящий момент, как заявили комитете, в региональной системе задействовано 400 сотрудников.

«Готовясь к новой волне заболеваемости, мы расширили возможности службы по вызову врача на дом. Заявки на вызов врача у нас принимает робот Виктория, и возможности приема одномоментно на данный момент увеличены до 2500 вызовов, при необходимости будем расширять ещё», — сообщили в комитете.

Накануне вице-губернатор города Станислав Казарин заявил, что региональная система была перегружена из-за большого числа обращений по вызову врача. Это, по его словам, привело «к кратковременным техническим сбоям».

Пиковая нагрузка наблюдалась с 8 до 10 часов утра. В этот период, как уточнили «Фонтанке» в КИС, поступило 45 тысяч вызовов, и почти 90% из них были отработаны роботом Викторией. Всего 24 января зафиксировано около 170 тысяч звонков, это в три раза больше, чем в прошлый понедельник — 54 тысячи.

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Комментарии (8)

ВладиславA.
А может вернуть систему вызова врача напрямую из поликлиники?
rybalka
На прошлой неделе всё с роботом отлично получилось. Правда, температура была под 39
Однако при таком росте заболеваемости вряд ли можно ожидать чудес ((
Aлекс67
Такой вопрос: А зачем этот робот нужен, если всем кто младше 60 нужно пешком (не дай бог поедешь на общественном транспорте) шагать в поликлинику на прием в специальное помещение для ковидных? По пути можно сломать ребра растянувшись на льду. При этом все равно никто к тебе не придет и помощь не окажет! Да еще и не факт что у тебя ковид.. Там в темном корридоре его и подхватишь. Я один такой непонимающий?
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