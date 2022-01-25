После сбоя службы «122» в Петербурге число операторов увеличили до 400

Смольный увеличил число операторов службы «122» после сбоя в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 25 января сообщили в комитете по информатизации и связи.



В настоящий момент, как заявили комитете, в региональной системе задействовано 400 сотрудников.



«Готовясь к новой волне заболеваемости, мы расширили возможности службы по вызову врача на дом. Заявки на вызов врача у нас принимает робот Виктория, и возможности приема одномоментно на данный момент увеличены до 2500 вызовов, при необходимости будем расширять ещё», — сообщили в комитете.

