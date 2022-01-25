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Смольный может ввести новые ограничения с 31-го

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«Фермеры, фудкорты, самоокупаемость и развитие». Смольный рассказал о планах преобразования Кузнечного рынка

В дальнейших планах — обновление двух рынков в спальных районах Петербурга.

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Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга в течение трех месяцев определится с концепцией развития Кузнечного рынка. Об этом рассказал замглавы ведомства Александр Ситов 25 января на конференции Федерации рестораторов и отельеров.

В конце 2021 года торговый объект перешел от подведа комитета имущественных отношений ГБУ АРИК к Центру контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, подведомственному комитету по промышленной политике, инновациям и торговле. Он приостановил работу 18 января, но возобновил деятельность уже 22-го.

По словам Александра Ситова, Кузнечный рынок останется продуктовым, однако подвергнется модернизации. «Основная концепция — фермеры, фудкорты самоокупаемость и развитие», — сказал он. Для обновления могут быть привлечены инвесторы из числа арендаторов. Инвестиции пока не оценивались.

После Кузнечного рынка аналогичное обновление ждет Гражданский и Хасанский рынок.

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Комментарии (16)

Brodyazhnik
Гениальный Смольный. 3 года назад отобрали рынок от арендатора, якобы чтобы развивать. Ничего не изменили. И вот теперь они "определятся с развитием".
teodor
Ну если смольный рассказал и пообещал, значит сто лет ничего не будет!))
Ivanov_I_I
сделали бы ещё с северным рынком что-нибудь.
давно-давно его разогнали, чтобы на его месте человейник многоэтажный воткнуть, но что-то не срослось. так и стоит пустырь до сих пор.
хоть рынок бы обратно вернули.
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