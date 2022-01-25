«Фермеры, фудкорты, самоокупаемость и развитие». Смольный рассказал о планах преобразования Кузнечного рынка

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга в течение трех месяцев определится с концепцией развития Кузнечного рынка. Об этом рассказал замглавы ведомства Александр Ситов 25 января на конференции Федерации рестораторов и отельеров.

В конце 2021 года торговый объект перешел от подведа комитета имущественных отношений ГБУ АРИК к Центру контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, подведомственному комитету по промышленной политике, инновациям и торговле. Он приостановил работу 18 января, но возобновил деятельность уже 22-го.

