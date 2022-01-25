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На верхушку Крымского моста в Москве залез мужчина, требований не выдвигает

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Психолог и спасатели пытаются понять мотивы мужчины, который залез на верхнюю точку Крымского моста.

Верхолаза на конструкциях переправы заметила дежурная смены спасательной станции «Крымский мост», сообщают РИА Новости 25 января. На место сразу же выехали специалисты. А движение на время спасательной операции ограничили — перекрыто по трем полосам в сторону станции метро «Октябрьская». Пробки в районе переправы уже километровые.

По данным СМИ, мужчина не выдвигает никаких требований. По предварительной информации, у верхолаза проблемы с выплатой многочисленных кредитов. С ним разговаривают спасатели и психолог, которые уговаривают его спуститься.

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Комментарии (3)

bluxer
Скажите ему, что долги переходят по наследству.
Артист ритуальных услуг
Это "провокация", о которой так долго говорили в МИДе!
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