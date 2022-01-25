На верхушку Крымского моста в Москве залез мужчина, требований не выдвигает

Психолог и спасатели пытаются понять мотивы мужчины, который залез на верхнюю точку Крымского моста.
🌉Мужчина залез на Крымский мост и не хочет слезать— Рената Казанцева (@Renata_Kazants) January 25, 2022
На месте полиция и спасатели, часть моста перекрыли. pic.twitter.com/ppLW4AfXd3
Верхолаза на конструкциях переправы заметила дежурная смены спасательной станции «Крымский мост», сообщают РИА Новости 25 января. На место сразу же выехали специалисты. А движение на время спасательной операции ограничили — перекрыто по трем полосам в сторону станции метро «Октябрьская». Пробки в районе переправы уже километровые.
По данным СМИ, мужчина не выдвигает никаких требований. По предварительной информации, у верхолаза проблемы с выплатой многочисленных кредитов. С ним разговаривают спасатели и психолог, которые уговаривают его спуститься.