Коммунальщиков в Петербурге оштрафовали за состояние дома-памятника на 150 тысяч

Жилой дом 1911 года постройки является объектом культурного наследия. В марте чиновники провели осмотр здания и выявили, что на нем есть граффити, многочисленные загрязнения и биопоражения, следы окрасочных и ремонтных работ, на некоторых участках повреждены гранитные элементы или отпала кирпичная кладка, а на центральном эркере фасада размещена защитная сетка. Ко всему прочему водосточные трубы были покрашены неоднородно, а цвет на витринах отличался от фасада, где-то и вовсе красочный слой был утрачен.

Представитель управляющей компании просит прекратить производство по делу из-за отсутствия состава преступления. По его словам, УК только контролировало состояние фасада, а в запущенном состоянии виноват собственник помещения. Компания, по его словам, обращалась в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры за заданием на проведение текущего ремонта, однако там им в этом отказали.



«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей», — резюмировали в пресс-службе городских судов.



Ранее 100 тысяч рублей штрафа получил Жилкомсервис №3 Центрального района за демонтаж балконов с доходного дома на 4-й Советской.

