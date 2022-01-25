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Коммунальщиков в Петербурге оштрафовали за состояние дома-памятника на 150 тысяч

Ленинский районный суд признал виновным ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» за ненадлежащее состояние доходного дома Санкт-Петербургского мещанского общества на Бородинской, 1/88. Об этом 25 января сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

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Жилой дом 1911 года постройки является объектом культурного наследия. В марте чиновники провели осмотр здания и выявили, что на нем есть граффити, многочисленные загрязнения и биопоражения, следы окрасочных и ремонтных работ, на некоторых участках повреждены гранитные элементы или отпала кирпичная кладка, а на центральном эркере фасада размещена защитная сетка. Ко всему прочему водосточные трубы были покрашены неоднородно, а цвет на витринах отличался от фасада, где-то и вовсе красочный слой был утрачен.

Фото: Дома Мещанского общества на Citywalls.ru
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Представитель управляющей компании просит прекратить производство по делу из-за отсутствия состава преступления. По его словам, УК только контролировало состояние фасада, а в запущенном состоянии виноват собственник помещения. Компания, по его словам, обращалась в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры за заданием на проведение текущего ремонта, однако там им в этом отказали.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей», — резюмировали в пресс-службе городских судов.

Ранее 100 тысяч рублей штрафа получил Жилкомсервис №3 Центрального района за демонтаж балконов с доходного дома на 4-й Советской.

Фото: Дома Мещанского общества на Citywalls.ru

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Комментарии (1)

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А за дороги,лед, виновных нет. Губернатор сказал,что его не запугать.
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