Петербургский суд оштрафовал ЖКС, сотрудники которого лишили балконов доходный дом на 4-й Советской

100 тысяч рублей штрафа должен будет выплатить Жилкомсервис №3 Центрального района за демонтаж балконов с доходного дома на 4-й Советской. Об этом 19 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Жилое здание является историческим, а рабочие лишили его балконов, расположенных на 3-м и 4-м этажах. Как писала «Фонтанка» в мае прошлого года, конструкции сочли аварийными. Помимо очевидной утраты, из-за отсутствия балконов начала намокать и отслаиваться штукатурка в тех местах, где плиты сбили отбойным молотком.

