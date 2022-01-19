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Петербургский суд оштрафовал ЖКС, сотрудники которого лишили балконов доходный дом на 4-й Советской

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100 тысяч рублей штрафа должен будет выплатить Жилкомсервис №3 Центрального района за демонтаж балконов с доходного дома на 4-й Советской. Об этом 19 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Жилое здание является историческим, а рабочие лишили его балконов, расположенных на 3-м и 4-м этажах. Как писала «Фонтанка» в мае прошлого года, конструкции сочли аварийными. Помимо очевидной утраты, из-за отсутствия балконов начала намокать и отслаиваться штукатурка в тех местах, где плиты сбили отбойным молотком.

Суд пришел к выводу, что ЖКС без разрешения КГИОП провел самовольные работы по демонтажу.

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Комментарии (1)

Набеглов
Какой огромный, бесчеловечный штраф.
Вангую, когда ЖКС срежет аварийную лестницу в подьезде, присудят не меньше полтинника.
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