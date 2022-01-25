В Центральной Азии начались массовые отключения электричества. Без света остались жители Казахстана, Киргизии и Узбекистана

В Центральной Азии произошли массовые отключения электричества.
«Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы на юге Казахстана, в столице Киргизии Бишкеке и в Узбекистане, в Ташкенте», — сообщает 25 января РБК.
В администрации Алма-Аты сообщили, что в городе упало напряжение. Проблемы наблюдаются также в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области.
В Ташкенте заверили, что перебои с подачей электроэнергии связаны с аварией. В узбекской столице остановились метро и аэропорт.
В Бишкеке света нет с полудня. Проблемы фиксируют в Оше, Чуйской и Иссык-Кульской областях.