В Центральной Азии начались массовые отключения электричества. Без света остались жители Казахстана, Киргизии и Узбекистана

В Центральной Азии произошли массовые отключения электричества.



«Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы на юге Казахстана, в столице Киргизии Бишкеке и в Узбекистане, в Ташкенте», — сообщает 25 января РБК.



В администрации Алма-Аты сообщили, что в городе упало напряжение. Проблемы наблюдаются также в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области.



В Ташкенте заверили, что перебои с подачей электроэнергии связаны с аварией. В узбекской столице остановились метро и аэропорт.



В Бишкеке света нет с полудня. Проблемы фиксируют в Оше, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

