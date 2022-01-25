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В Центральной Азии начались массовые отключения электричества. Без света остались жители Казахстана, Киргизии и Узбекистана

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В Центральной Азии произошли массовые отключения электричества.

«Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы на юге Казахстана, в столице Киргизии Бишкеке и в Узбекистане, в Ташкенте», — сообщает 25 января РБК.

В администрации Алма-Аты сообщили, что в городе упало напряжение. Проблемы наблюдаются также в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области.

В Ташкенте заверили, что перебои с подачей электроэнергии связаны с аварией. В узбекской столице остановились метро и аэропорт.

В Бишкеке света нет с полудня. Проблемы фиксируют в Оше, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

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Комментарии (5)

Алик-1
Не произошли отключения, а начались! Раскачиваем ситуацию, поднимаем еще не поднятые народные массы...
SergKoch
Домайнились биткойнов.
266410437
Афганистан который не платит северным соседям за свет, еще и майнингм крипты занялся?
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