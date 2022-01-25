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Налетчики с пистолетом не смогли договориться, какую настольную игру брать в магазине на севере Петербурга, и ушли ни с чем

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Бородач с товарищем продолжает кошмарить магазины в Выборгском районе. Они зашли в «Настольные игры», но не смогли договориться между собой.

О визите налетчиков в полицию сообщил накануне около семи вечера 21-летний продавец настольных игр на Кантемировской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 января. По предварительной информации, двое мужчин — один с бородой, а второй в зеленой куртке — 23 января около 14:10 поспорили с сотрудником магазина, после чего один из них направил в его сторону пистолет и взял с прилавка одну из игр. Его товарищ игру продавцу вернул, а после они, так ничего и не взяв, ушли.

Как писала «Фонтанка», уже через несколько минут пара посетила магазин мобильных аксессуаров, где просто напугала сотрудника пистолетом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

shushu
Наверное у них тоже престарелые родственники на попечении, как у того ряженного из ресторана с пистолетом. То есть можно ходить, тыкать оружием в морду и ничего не будет.
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