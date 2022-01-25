Налетчики с пистолетом не смогли договориться, какую настольную игру брать в магазине на севере Петербурга, и ушли ни с чем

Бородач с товарищем продолжает кошмарить магазины в Выборгском районе. Они зашли в «Настольные игры», но не смогли договориться между собой.



О визите налетчиков в полицию сообщил накануне около семи вечера 21-летний продавец настольных игр на Кантемировской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 января. По предварительной информации, двое мужчин — один с бородой, а второй в зеленой куртке — 23 января около 14:10 поспорили с сотрудником магазина, после чего один из них направил в его сторону пистолет и взял с прилавка одну из игр. Его товарищ игру продавцу вернул, а после они, так ничего и не взяв, ушли.

