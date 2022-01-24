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На севере Петербурга двое клиентов напугали продавца магазина пистолетом

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Бородач с товарищем решил попугать молоденького сотрудника магазина «Мобильные аксессуары». Полиция решила ответить им перспективой уголовного дела.

26-летний продавец заведения на Кантемировской улице так и не понял, что именно хотели от него двое мужчин, которые решили продемонстрировать ему оружие, стало известно «Фонтанке» 24 января.

О странном визите, который ему нанесли накануне около двух дня в магазин на Кантемировской улице, молодой человек сообщил работодателю, а тот через несколько часов обратился в полицию Выборгского района.

В полиции уточнили, что двое молча вошли в магазин, потом один из них вытащил пистолет, направил его в сторону администратора, и также ничего не сказав, они ушли.

Уличные камеры сняли на выходе двух мужчин в возрасте 30 лет, у одного из которых была борода.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

инкогнитто
Борода априори на максимальное наказание тянет!
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