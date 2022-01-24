На севере Петербурга двое клиентов напугали продавца магазина пистолетом

Бородач с товарищем решил попугать молоденького сотрудника магазина «Мобильные аксессуары». Полиция решила ответить им перспективой уголовного дела.



26-летний продавец заведения на Кантемировской улице так и не понял, что именно хотели от него двое мужчин, которые решили продемонстрировать ему оружие, стало известно «Фонтанке» 24 января.



О странном визите, который ему нанесли накануне около двух дня в магазин на Кантемировской улице, молодой человек сообщил работодателю, а тот через несколько часов обратился в полицию Выборгского района.

