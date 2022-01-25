Что будет, если объединить «дельту» и «омикрон» в одной очереди в поликлинику

Дмитрий Лиозонов Фото: пресс-служба администрации Петербурга / gov.spb.ru Поделиться Поделиться







— Дмитрий Анатольевич, разъясните, что делать: одни говорят, давайте перезаражаемся «омикроном», раз уж он «легкий», и получим естественный иммунитет. Другие говорят, что иммунитет, полученный после перенесенного ковида, вызванного «омикроном», не защищает от «дельты».

— Предложение заразиться всем странное, учитывая, что это произойдет без усилий с нашей стороны — при высокой заразности «омикрона» шансы переболеть есть у всех. К сожалению, не для всех это может закончиться благоприятно.

На мой взгляд, постулат «надо переболеть» ошибочный. Нормальная реакция человека и общества — предупредить заболевание, распространение возбудителя. Остановить инфекцию. Среди нас много тех, для кого даже так называемое легкое течение может стать катастрофой. И мы должны думать о них.



Предварительные результаты исследований показывают, что иммунный ответ в результате заболевания, вызванного штаммом «омикрон», эффективно работает против варианта «дельта».

— НИИ гриппа — референс-лаборатория ВОЗ по коронавирусу. Что показывает секвенирование его образцов сейчас? Обнаруживается ли самый первый вариант — уханьский?

— В нашей стране начиная с лета 2021 года, как и во всем мире, доминировал вариант «дельта». Конечно, были единичные случаи обнаружения других вариантов, предшественников «дельты». Но с декабря во всем мире штамма «дельта» стало меньше в сравнении с «омикроном».

— Когда «омикрон» совсем вытеснит «дельту», как в свое время она вытеснила уханьский штамм?

— Неверно говорить, что «дельта» вытеснила уханьский штамм. К моменту её распространения в России циркулировало уже несколько вариантов коронавируса, то есть она вытеснила их, а не «первый» штамм. Сейчас можно лишь предполагать несколько вариантов развития событий. Закончится ли всё на «омикроне», будет одновременная циркуляция «омикрона» и «дельты» или придет следующий штамм коронавируса — большой вопрос. Надежда на избавление от «дельты» есть, но оправдается она или нет, сейчас трудно сказать.



— Если растет число пациентов с «омикроном» в процентном соотношении, значит ли это, что её стало меньше в абсолютных числах? Или «омикрон» пришел плюсом к ней? А «дельта» как распространялась, так и продолжает распространяться?

— Мы не знаем, какой штамм вызвал заболевание у каждого заразившегося коронавирусом. Во всём мире исследуется только часть образцов для их определения. Сегодня по результатам этой исследованной части в большинстве стран Европы и Азии выявляется до 70 % «омикрона» и около 30 % — «дельты». Но поскольку секвенирование не проводится всем, экстраполировать это соотношение на весь регион или на страну нельзя, во всяком случае на нашу — точно. Например, в каком-нибудь малонаселенном городе, из которого люди практически не выезжают, нет «омикрона», там по-прежнему доминирует «дельта». Пока «омикрон» активно распространяется в Москве, Московской области и Петербурге. Несомненно, за счет миграции населения вирус распространяется и по другим регионам. Именно поэтому мы наблюдаем рост числа случаев COVID-19 в стране. В образцах, которые к нам поступают на секвенирование, мы видим, что всё больше и больше выявляется «омикрона», а тех, кто заражается «дельтой», становится меньше.



— Коронавирус, как известно, относится к респираторным вирусам. А ими можно заразиться одновременно, случается грипп + риновирус , риновирус + коронавирус , коронавирус + грипп . Можно ли заразиться одновременно разными штаммами коронавируса? В Петербурге открыли двери поликлиник для инфицированных, пациенты с «омикроном» и «дельтой» встали в одну очередь.

— Случаев выявления одновременно двух вариантов возбудителя COVID-19 у одного больного мы не встречали в своей практике и научной литературе. Но вариант инфицирования SARS-CoV-2 и возбудителями других ОРВИ, например риновирусами, не редкость.

— Всё равно получается путаница. Нам говорят, что переболевшие «омикроном» должны прививаться, если не были вакцинированы до болезни, и соблюдать меры безопасности, потому что могут заразиться «дельтой». Но люди же не знают, каким штаммом коронавируса заразились — у «омикрона» и «дельты» очень похожие симптомы, а по результатам мазка можно понять только, есть коронавирус или его нет.

— Неважно, какой штамм сейчас основной. Прививаться и соблюдать меры безопасности надо, так как они универсальные. Никто не может заранее сказать, как будет протекать заболевание. К сожалению, у кого-то и «омикрон» вызывает тяжелое течение заболевания. Установлено, что вакцинация и ревакцинация обладает защитным эффектом в отношении «омикрона». К тому же вакцинация — защита и от существующих и, возможно, будущих штаммов, мы же не говорим: «О, наконец-то, «омикрон» — последний вариант коронавируса!»



— Говорим. Даже на уровне ВОЗ звучат такие предположения.

— Ну, нет. Во-первых, «дельта» всё еще с нами. Она полностью не ушла. Во-вторых, мы не можем сказать, что вместо «омикрона» не придет другой штамм. У вирусов своя жизнь. Да, мы хотим надеяться на лучшее, но прогнозировать должны неблагоприятную ситуацию. А она — в том, что будут еще варианты коронавируса. Как будет протекать заболевание, вызванное ими, какая будет эпидемическая ситуация — мы не знаем, пока с ними не поживем в условиях прекратившейся либо продолжающейся пандемии.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

