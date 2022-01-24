Вслед за Петербургом в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за коронавируса

С 25 января в Карелии временно приостановят плановую амбулаторную медпомощь, а с первого дня февраля оказывать перестанут и специализированную стационарную помощь, за исключением тех случаев, когда жизнь пациента находится под угрозой. Об этом 24 января на своей странице во «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



По словам главы ведомства, эпидемиологическая ситуация в регионе резко ухудшилась, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза.



«Медицинские работники стационаров и диспансеров постепенно добровольно мобилизуются в амбулаторное звено на помощь своим коллегам. Подчеркну, что это касается и взрослых, и детских поликлиник. <...> Мы поэтапно меняем логистику красных зон в амбулаторном звене. Теперь поликлиника — это почти полностью красная зона со всеми требованиями соблюдения эпидрежима», — отметил министр.

