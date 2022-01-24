«Несусветная ложь». Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал информацию об эвакуации дипломатов из США

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал информацию западных СМИ о том, что на фоне ситуации на Украине российские дипломаты якобы покидают Соединенные Штаты.



«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции. Главная задача на эту неделю — получить письменные ответы от американской стороны на российские предложения по двум документам о гарантиях безопасности, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию в Европе», — заявил Антонов 24 января.

