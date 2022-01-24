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«Несусветная ложь». Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал информацию об эвакуации дипломатов из США

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал информацию западных СМИ о том, что на фоне ситуации на Украине российские дипломаты якобы покидают Соединенные Штаты.

«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции. Главная задача на эту неделю — получить письменные ответы от американской стороны на российские предложения по двум документам о гарантиях безопасности, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию в Европе», — заявил Антонов 24 января.

Ранее сообщалось о том, что из-за «угрозы вторжения России» США и Великобритания готовят эвакуацию своих дипломатов с Украины. СМИ писали, что аналогичные действия якобы предпринимает и Россия, однако МИД РФ это опровергал.

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Комментарии (7)

dragvs
Российские чиновники используют примитивный прием лжи: подмена тезиса. Когда они начинают опровергать то, что им не предъявляли. Например тезис: "Россия готовится к эвакуации семей дипломатов и сотрудников консульств", ответ: "это ложь, эвакуации дипломатов(подмена тезиса) нет; потому что 1-2(?) дипломата все еще заняты делами(недостаточность аргументации)".
муматор
министерство правды за 20 лет приучило нормальных людей к тому, что кроме вранья ничего не услышим.
orlovandrei1986
в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне? а чё вам на Родине не сиделось?
дорогой Дед, а верни ка ты их всех обратно в Россию =)
пусть гречку пожуют =)
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