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12 спасателей ищут провалившегося под лед на Неве мальчика

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Во Всеволожском районе Ленинградской области спасатели продолжают искать мальчика, который провалился под лед вечером 24 января. По предварительным данным правоохранителей, первоклассник играл на поверхности замерзшей реки, прежде чем на ней появилась трещина.

Как сообщает 47news, ссылаясь на областное МЧС, к Неве у деревни Новосаратовка прибыли 12 спасателей, которые обследуют береговую линию. Искать мальчика помогают три единицы техники.

В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что на место несчастного случая выехали правоохранители. В надзорном ведомстве изучают исполнение обязанностей родителями.

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Комментарии (3)

orlovandrei1986
бедные дети...
как же их жалко...
чаще всего это т.н. "ипотечные дети", когда рожают, чтобы получить мат.капитал, чтобы потом взять ипотеку, а что дальше с ними - безразличие... вот и имеем итоги этого безразличия... то в одном регионе новости плохие, то в другом
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