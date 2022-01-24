Ребенок провалился под лед на Неве в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели ищут ребенка, который провалился под лед. Об этом 24 января сообщает 47news со ссылкой на региональное ГУ МЧС.



Инцидент произошел вечером в понедельник в деревне Новосаратовка. По предварительным данным, лед на Неве не выдержал веса семилетнего мальчика и треснул. Подробности произошедшего устанавливаются.



Напомним, в Петербурге вплоть до 15 апреля 2022 года действует запрет выхода на лед. Исключение составляют Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, на замерзшую поверхность которых можно будет выходить во время устойчивого минуса с 16 января по 14 марта 2022-го.

