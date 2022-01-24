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Ребенок провалился под лед на Неве в Ленобласти

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Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели ищут ребенка, который провалился под лед. Об этом 24 января сообщает 47news со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошел вечером в понедельник в деревне Новосаратовка. По предварительным данным, лед на Неве не выдержал веса семилетнего мальчика и треснул. Подробности произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Петербурге вплоть до 15 апреля 2022 года действует запрет выхода на лед. Исключение составляют Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, на замерзшую поверхность которых можно будет выходить во время устойчивого минуса с 16 января по 14 марта 2022-го.

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Комментарии (2)

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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
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