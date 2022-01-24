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В Германии представители католической церкви совершили массовый каминг-аут

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В Германии 125 представителей католической церкви публично заявили о своей принадлежности к квир-сообществу. В ходе акции они также потребовали изменения церковного трудового права и призвали других представителей духовенства присоединиться к инициативе #OutInChurch.

Как уточняется в сообщении Deutsche Presse-Agentur 24 января, среди этих людей есть священники, пасторы-референты, руководители католических общин, преподаватели религиозных школ, а также сотрудники церковной администрации.

Участники акции потребовали прекратить использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию в качестве повода для увольнения. Помимо этого, они призывают исключить из церковного учения дискредитирующие заявления в отношении пола и сексуальности.

Квир (англ. queer) — собирательный термин, которым обозначают человека, чья сексуальность и/или гендерная идентичность отличаются от традиционных представлений о поле и гендере.

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Комментарии (10)

264867481
Кого надо Папа, думаю, порядок наведёт
SNOW
Нашли время. Тут того и гляди полыхнет, а этим чудакам приспичило срочно окамингаутиться. Хотя, может чувствуют что могут и не успеть покаяться. Или похвастаться
d-1973
Уроды.
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