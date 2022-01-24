В Германии представители католической церкви совершили массовый каминг-аут

В Германии 125 представителей католической церкви публично заявили о своей принадлежности к квир-сообществу. В ходе акции они также потребовали изменения церковного трудового права и призвали других представителей духовенства присоединиться к инициативе #OutInChurch.



Как уточняется в сообщении Deutsche Presse-Agentur 24 января, среди этих людей есть священники, пасторы-референты, руководители католических общин, преподаватели религиозных школ, а также сотрудники церковной администрации.



Участники акции потребовали прекратить использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию в качестве повода для увольнения. Помимо этого, они призывают исключить из церковного учения дискредитирующие заявления в отношении пола и сексуальности.

