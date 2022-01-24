Суд в Москве назначил шестерым спецназовцам ФСБ и их подельникам до 10 лет колонии за нападение на бизнесмена

Гарнизонный военный суд Москвы приговорил шестерых экс-бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также двух их сообщников к срокам до 10 лет колонии. Установлено, что они в составе организованной группы напали на бизнесмена Александра Юмаранова на территории банка «Металлург» и похитили у него 136,5 миллиона рублей.



«Суд назначил Карелину Александру наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет колонии, Оболенскому Роману — девять лет, Урусову Владимиру — девять лет, Капышкину Дмитрию — восемь лет, Маргиеву Хетагу — наказание в виде 8,5 года лишения свободы, Власову Артуру — в виде 10 лет, Чиквину Дмитрию — восемь лет колонии со штрафом в 300 тысяч рублей, и Казанцеву Дмитрию — 9,5 года лишения свободы», — сообщает корреспондент ТАСС 24 января.

