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«Тяжелое материальное положение». Спецназовцы ФСБ объяснили участие в хищении почти 140 млн рублей

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Экс-сотрудники ФСБ, признанные виновными в хищении 136,5 млн рублей у предпринимателя, объяснили свое участие в преступлении тяжелым материальным положением. Об этом 24 января сообщает ТАСС.

«Подсудимый Артур Власов вину в судебном заседании не признал, от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю ст. Конституции. В ходе предварительного следствия на допросе и очных ставках он дал показания, в целом соответствующие тексту обвинительного заключения. При этом подчеркнул, что оружие и насилие он не применял, форму сотрудников ФСБ не использовал. В своих действиях он усмотрел признаки мошенничества или грабежа. Свое участие в этом преступлении он объяснил тяжелым материальным положением», — говорится в приговоре, который зачитывает судья. Также в документе сказано, что остальные фигуранты дали в целом схожие показания на стадии следствия.

Ранее Московский гарнизонный военный суд признал нескольких экс-сотрудников ФСБ виновными в разбое, совершенном организованной группой, с хищением средств в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка «Металлург» на предпринимателя Александра Юмаранова, который был в сопровождении четырех человек, и похитили у него 136,5 млн рублей.

Приговоры фигурантам оглашаются.

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Комментарии (8)

260928241
136 миллионов, это очень хорошее материальное положение с перебором.
piterez
Форму не одевали, оружие и насилие не применяли, а только лаской и убеждениям заставили отказаться от владения излишним богатством, и не из корысти боле... Аминь...
Slava_Rossii
Вот кого надо на пожизненное!
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