«Тяжелое материальное положение». Спецназовцы ФСБ объяснили участие в хищении почти 140 млн рублей

Экс-сотрудники ФСБ, признанные виновными в хищении 136,5 млн рублей у предпринимателя, объяснили свое участие в преступлении тяжелым материальным положением. Об этом 24 января сообщает ТАСС.



«Подсудимый Артур Власов вину в судебном заседании не признал, от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю ст. Конституции. В ходе предварительного следствия на допросе и очных ставках он дал показания, в целом соответствующие тексту обвинительного заключения. При этом подчеркнул, что оружие и насилие он не применял, форму сотрудников ФСБ не использовал. В своих действиях он усмотрел признаки мошенничества или грабежа. Свое участие в этом преступлении он объяснил тяжелым материальным положением», — говорится в приговоре, который зачитывает судья. Также в документе сказано, что остальные фигуранты дали в целом схожие показания на стадии следствия.

