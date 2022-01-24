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Спикер ЗакСа пообещал через неделю представить карту по уборке Петербурга от снега

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Презентация «тепловой карты» по уборке Петербурга от снега, которую разрабатывают в парламенте, откладывается на конец января — начало февраля. Об этом в прямом эфире «Фонтанки» 24 января рассказал председатель Заксобрания города Александр Бельский.

«Надеюсь, что [будет составлена] на следующей неделе. Мы сегодня с утра этот вопрос обсуждали. Но, может быть, нам понадобится привлечение людей, чтобы это положить в электронный формат. Буквально неделя максимум», — сказал спикер парламента.

Создание такой карты Бельский анонсировал 19 января — на первом в этом году заседании Заксобрания. Планируется, что карта будет содержать информацию, в каких локациях города есть проблемы с уборкой снега, сроки решения этих проблем, а также отчет о решенных задачах. Кроме того, этот инструмент позволит любому желающему узнать, какая городская инстанция отвечает за уборку конкретной территории. В будущем планируется создать аналогичную карту и по вывозу мусора.

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Комментарии (20)

kiros
Это ведь все таки не госдеп им в штаны гадит, мне кажется. Карту надо было летом рисовать. Белову уже не первую зиму в штаны кто то наваливает.
261844081
Да к лету, там как раз и транспортная реформа начнется
Её карту к зиме нарисуют, вот они работники
Яхта
Что они до 19января делали? Каникулы? Лапаты в руки и вперед, никчемные чинуши.
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