Спикер ЗакСа пообещал через неделю представить карту по уборке Петербурга от снега

Презентация «тепловой карты» по уборке Петербурга от снега, которую разрабатывают в парламенте, откладывается на конец января — начало февраля. Об этом в прямом эфире «Фонтанки» 24 января рассказал председатель Заксобрания города Александр Бельский.



«Надеюсь, что [будет составлена] на следующей неделе. Мы сегодня с утра этот вопрос обсуждали. Но, может быть, нам понадобится привлечение людей, чтобы это положить в электронный формат. Буквально неделя максимум», — сказал спикер парламента.



Создание такой карты Бельский анонсировал 19 января — на первом в этом году заседании Заксобрания. Планируется, что карта будет содержать информацию, в каких локациях города есть проблемы с уборкой снега, сроки решения этих проблем, а также отчет о решенных задачах. Кроме того, этот инструмент позволит любому желающему узнать, какая городская инстанция отвечает за уборку конкретной территории. В будущем планируется создать аналогичную карту и по вывозу мусора.

