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В ЗакСе создадут карту по уборке снега в Петербурге. Она ответит на вопросы: что, когда и кто виноват

В Законодательном собрании Петербурга начнется работа над созданием тепловой карты города с информацией об уборке территорий от снега и наледи. Об этом на первом в новом году заседании парламента 19 января рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

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Работой над созданием тепловой карты займется рабочая группа во главе с депутатом от «Новых людей» Дмитрием Павловым.

«Что касается тех острых вопросов, которые у нас сейчас возникают. <...> Важный вопрос — чем мы можем помочь городу. <...> Мы можем помочь на местах. Для нас важно услышать, где и что происходит, у нас коллеги все от своих округов выбирались, у всех есть приемные, все могут работать на территориях», — сказал Бельский.

Тепловая карта должна отвечать на вопросы, где и какие проблемы, какие сроки решения поставлены, где проблемы решены, а также демонстрировать зоны ответственности: какие органы власти или организации отвечают за уборку конкретных территорий. В частности, по словам Бельского, в городе явно не хватает ручной рабочей силы.

Спикер подчеркнул, что задача непростая, и сделать это необходимо в кратчайшие сроки. Он попросил, чтобы рабочая группа подготовила такую тепловую карту уже на следующей неделе. И добавил, что в аналогичном разрезе можно проработать и вопрос, связанный с вывозом мусора.

Также Бельский раскритиковал клип Сергея Шнурова о мусорной и снежной проблеме города: «Мусор мы вывезем, а творческий мусор навсегда останется в нашей памяти».

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский позднее, при рассмотрении законопроекта о символах города взял слово и заявил, что неубранный снег может стать настоящим символом Петербурга.

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Комментарии (5)

Коренная ленинградка
Прозаседавшиеся, не иначе…
Иван 2пырьев
>> Мусор мы вывезем, а творческий мусор навсегда останется в нашей памяти

Так сначала вывези
Shrkv
Я и так вам скажу, кто виноват-беглоа
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