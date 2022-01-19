В ЗакСе создадут карту по уборке снега в Петербурге. Она ответит на вопросы: что, когда и кто виноват

Работой над созданием тепловой карты займется рабочая группа во главе с депутатом от «Новых людей» Дмитрием Павловым.



«Что касается тех острых вопросов, которые у нас сейчас возникают. <...> Важный вопрос — чем мы можем помочь городу. <...> Мы можем помочь на местах. Для нас важно услышать, где и что происходит, у нас коллеги все от своих округов выбирались, у всех есть приемные, все могут работать на территориях», — сказал Бельский.



Тепловая карта должна отвечать на вопросы, где и какие проблемы, какие сроки решения поставлены, где проблемы решены, а также демонстрировать зоны ответственности: какие органы власти или организации отвечают за уборку конкретных территорий. В частности, по словам Бельского, в городе явно не хватает ручной рабочей силы.

