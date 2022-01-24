В Петербурге под наблюдение попали 100 тысяч человек с ОРВИ

Рост заболеваемости в Петербурге может продлиться еще три-четыре недели. Но в городе уже десятки тысяч людей с ОРВИ и подтвержденным ковидом, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва.



«У нас под амбулаторным наблюдением, с установленным ковидом, 49 тысяч человек. А 8 дней назад была 21 тысяча. Двукратное увеличение. И с ОРВИ больше 100 тысяч находятся под наблюдением. Рост идет, как минимум еще 3–4 недели», — рассказала Соловьева 24 января в эфире канала «Санкт-Петербург».

