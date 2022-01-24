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В Петербурге под наблюдение попали 100 тысяч человек с ОРВИ

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Рост заболеваемости в Петербурге может продлиться еще три-четыре недели. Но в городе уже десятки тысяч людей с ОРВИ и подтвержденным ковидом, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва.

«У нас под амбулаторным наблюдением, с установленным ковидом, 49 тысяч человек. А 8 дней назад была 21 тысяча. Двукратное увеличение. И с ОРВИ больше 100 тысяч находятся под наблюдением. Рост идет, как минимум еще 3–4 недели», — рассказала Соловьева 24 января в эфире канала «Санкт-Петербург».

Губернатор Александр Беглов уже заявил, что правительство Петербурга готовит новые, более жесткие ограничения из-за COVID-19, чтобы справиться с пятой волной.

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Комментарии (5)

267094899
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на вод.е. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
So1nishko
Из статьи как-то не очень понятно как осуществляется наблюдение...
266602911
...доить жителей и наблюдать за больными- любимая тема шпаны правящей.
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