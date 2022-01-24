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Дворцовая площадь примет фестиваль болельщиков во время финала Лиги чемпионов

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Фестиваль чемпионов в рамках финала Лиги чемпионов пройдёт на Дворцовой площади. Как сообщил 24 января в своем телеграмм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, письмо с официальным подтверждением за подписью Александра Беглова уже направлено в УЕФА.

«Фестиваль на Дворцовой площади пройдет с 26 по 29 мая. Мы запланировали различные развлекательные, музыкальные и спортивные активности, а 29 мая на Дворцовой состоится праздничный концерт ко Дню города. Здесь же расположится экспозиция с Кубком Лиги чемпионов UEFA», – написал Пиотровский.

Он также добавил, что в тоже время на стрелке Васильевского острова с 22 по 31 мая будет представлена гигантская надувная копия трофея.

Финал Лиги чемпионов в Петербурге состоится 28 мая 2022 года. О том, как он будет проходить и сколько это будет стоить, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

265984735
Горожане и туристы против. Пусть в своей Лахте проводят фестивали.
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