FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны показало, как российские эшелоны передислоцируются в Белоруссию

22
Печать

Эшелоны с вооружением и военной техникой Восточного военного округа продолжают передислокацию на территорию Белоруссии для учений «Союзная решимость».

«В рамках проводимых мероприятий подразделения материально-технического обеспечения завершили погрузку на платформы в Амурской области и приступили к совершению марша железнодорожным транспортом», — сообщает 24 января Министерство обороны России.

Автор: Минобороны РФ

В военном ведомстве уточнили, что военнослужащие привлечены к проверке сил реагирования Союзного государства. Они выполнят учебные задачи на незнакомых полигонах в Белоруссии.

Накануне стало известно, что два дивизиона систем ПВО перебрасывают с Дальнего Востока в Белоруссию.

18 января замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что проверка сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии пройдет в два этапа и завершится 20 февраля.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

lamer
Интересно, а здесь присутствуют те, кто занимает хорошие должности и имеет большую зарплату, выплачиваемую из государственного бюджета? Вот когда наступит "конец режима", вы не боитесь остаться без работы и средств к своему небедному существованию?
_13
Неужели пересидент не может просто уйти? Сколько уже можно издеваться над собственным народом? Ну хочет он воевать - пусть вместе с тувинцем одевают камуфляж и нападают на что или кого угодно! Нам это всё за каким..?
DEMOMON
Так-то задолбали нагнетать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний