Минобороны показало, как российские эшелоны передислоцируются в Белоруссию

Эшелоны с вооружением и военной техникой Восточного военного округа продолжают передислокацию на территорию Белоруссии для учений «Союзная решимость».
«В рамках проводимых мероприятий подразделения материально-технического обеспечения завершили погрузку на платформы в Амурской области и приступили к совершению марша железнодорожным транспортом», — сообщает 24 января Министерство обороны России.
Автор: Минобороны РФ
В военном ведомстве уточнили, что военнослужащие привлечены к проверке сил реагирования Союзного государства. Они выполнят учебные задачи на незнакомых полигонах в Белоруссии.
Накануне стало известно, что два дивизиона систем ПВО перебрасывают с Дальнего Востока в Белоруссию.
18 января замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что проверка сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии пройдет в два этапа и завершится 20 февраля.