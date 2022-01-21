Два дивизиона систем ПВО перебрасывают с Дальнего Востока в Белоруссию

Два дивизиона зенитных ракетных систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» отправили с Дальнего Востока на учения в Белоруссию. Об этом 21 января сообщается на сайте Минобороны РФ.

Тысячи километров они проедут по железной дороге, затем уже своим ходом доберутся «на незнакомые полигоны Республики Беларусь».



«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание и заступят на учебное боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — отмечается в сообщении.

