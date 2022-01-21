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Два дивизиона систем ПВО перебрасывают с Дальнего Востока в Белоруссию

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Фото: Минобороны РФ
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Два дивизиона зенитных ракетных систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» отправили с Дальнего Востока на учения в Белоруссию. Об этом 21 января сообщается на сайте Минобороны РФ.

Тысячи километров они проедут по железной дороге, затем уже своим ходом доберутся «на незнакомые полигоны Республики Беларусь».

«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание и заступят на учебное боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — отмечается в сообщении.

Фото: Минобороны РФ

18 января замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что проверка сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии пройдет в два этапа и завершится 20 февраля.

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Комментарии (36)

karbofos
Все в ракетки играются.
Ну-ну.

История 1941 года и 4 миллиона сдавшихся в плен ничему не научила.
BobCat2
А мне видится, что главный бенефициар возможной заварушки между РФ и Украиной - товарищ Си. И внимание США от себя отвлекает, чтобы решать свои задачи на Тайване и во всяких желтых морях, и ответные санкции в адрес РФ ему только на руку - можно у нас еще дешевле ресурсы покупать и нам еще дороже электронику продавать (и другие технологичные штуки). Да еще и за юани... Так что зря наши стратеги Дальний Восток то оголяют. Думаю сейчас, на берегах Уссури, аппетиты куда больше, чем только остров Даманский...
Modest_5e4ce41f7533b
Давайте помолимся зато, чтобы эта переброска не была последствием старинной китайской фразы "Пшли-вон", произнесенной товарищем Си с доброй улыбкой.
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