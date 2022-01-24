Большие интриги маленького дома. Соцжилье в Парголово второй год отбивается от УК, выбранных чиновниками

Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Петербург ежегодно наращивает темпы покупки социального жилья. Только в прошлом году власти заключили с застройщиками 266 контрактов на 5,5 млрд рублей, выкупив почти 800 социальных квартир. Это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Правда, рост, как заявлял губернатор города Александр Беглов, во многом обусловлен увеличением выкупной стоимости квадратного метра, цена которого уже приблизилась к рыночной. Часть квартир в домах, где жилье будет, к примеру, предназначаться многодетным семьям, остаются застройщику под коммерческую продажу. Рано или поздно дом заселяется, и приходит пора выбрать управляющую компанию, однако тут кроется важное «но». Если в доме окажется больше 50% квартир государства, то назначить УК самостоятельно люди не смогут. Их даже не спросят. «Управляшку» выбирают по итогам конкурса, который проводит администрация района. Проблема здесь в том, что даже если в отзывах победителя жители увидят кучу жалоб, отказаться от него они не смогут.

Посмотреть, как на деле проходит назначение УК в социальном жилье, позволяет пример из Выборгского района. В начале прошлого года администрация наметила первый конкурс по выбору управляющей компании для дома по Тихоокеанской, 18, к. 2. На него допустили три организации, включая ту, которая с начала заселения занималась общим имуществом по договору с застройщиком, — «ЭкоДвор». У молодой организации всего два дома в управлении, а на тот момент и вовсе был он один. Но договор подошел к концу, и пришло время решать, кто возьмет на себя эти функции дальше. В доме чуть больше 400 квартир. В месяц с квитанций «капает» навскидку 700 тысяч рублей, большая часть уходит сразу «ресурсникам», остальное, а это около 300 тысяч в месяц, идет на содержание, то есть УК. Но и это, если все жильцы платят, а так бывает не всегда. Есть и другая проблема — все те же социальные квартиры. За них город платит пару раз в год, согласно предусмотренному бюджету. «Мы хотели остаться с нашей компанией и очень ей были довольны. Вот, к примеру, сейчас большой проблемой города является снег. У нас же все чисто, а рук у компании тоже не хватало. Выходил чистить двор сам гендиректор, все управляющие, его заместители были с лопатами. Вот какое отношение, и терять таких людей мы не хотели», — говорит жительница дома Лидия Великотская. Но остаться с полюбившейся организацией или выбрать по своему усмотрению новую у проживающих не получилось, так как в доме около 70% соцжилья.



В начале прошлого года администрация Выборгского района организовала для дома конкурс на управление. Как и в любом тендере, приоритет выпадает на того претендента, который уступит от изначальной суммы больше всего. Это разрешается сделать до 10% от стоимости; если кто-то предложит сумму ниже, конкурс автоматически признается несостоявшимся. Это и сделал один из претендентов — ООО «Красносельское ВДПО», отступив на 10,1%. В итоге процедуру свернули. Администрация в таком случае должна запустить новый конкурс, однако есть и другой вариант — обратиться к перечню управляющих организаций, составленному жилищным комитетом, и выбрать одну из них. Чиновники пошли вторым путем.

Попасть в перечень — дело нехитрое. УК должна подтвердить, что у нее нет задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, нет взысканий по налогам и сборам, есть все лицензии и так далее. Но, как показывает практика, даже последнее не всегда обязательно. Принцип выбора такой — у кого меньше всего домов, тот адрес и забирает. Если в перечне попадаются две компании с наименьшим числом домов, то назначают ту, которая попала в него раньше. Из перечня, как из «кубка огня», администрация вытащила компанию ООО «ВИКС». У нее домов, как и лицензии на управление МКД, на момент завершения подачи заявок не оказалось. Тем не менее ее включили в перечень и допустили на конкурс одним днем. А «ЭкоДвор», который боролся за свой единственный дом, числится в перечне с начала 2020 года.



О том, что к дому подбирается новая управляющая компания, жители узнали из объявлений, развешанных на доме. В них сообщалось, что «по инициативе администрации Выборгского района» будет проводиться очно-заочное голосование среди собственников помещений. В повестке дня — «заключение договора управления многоквартирным домом с управляющей компанией ООО "ВИКС"».



Фото: Предоставлено жителями дома по Тихоокеанской, 18, к. 2 Поделиться Поделиться







Местные обратились в Государственную жилищную инспекцию, где им сообщили, что пока по договору от застройщика свои обязанности у них выполняет «ЭкоДвор», но и о «ВИКС» они слышат не впервые. Организация обращалась и требовала ее внести в качестве управляющей компании по Тихоокеанской улице, 18, к. 2, «в связи с заключением договора управления МКД по указанному адресу на основании распоряжения администрации Выборгского района». Однако «в связи с несоответствием представленных документов», в том числе и того факта, что «ЭкоДвор» с себя обязанности не снимал, «ВИКС» в этом было отказано.

Из-за «захвата дома» собственники написали в районную прокуратуру. Администрация на запрос ведомства ответила, что собрание собственников она не организовывала и уведомления не писала. То же ответили и в «ВИКС», который уточнил, что никогда не осуществлял управление этим домом и собраний никаких не организовывал. При этом на сайте УК, как отмечает районная прокуратура, висит уведомление, где черным по белому написано, что «ВИКС» якобы уже управляет данным домом, а жителям на собрании просто надо будет по сути это подтвердить. Это, как подчеркивают прокуроры, «не соответствует действительности и вводит в заблуждение неопределенный круг лиц относительно легитимности "ЭкоДвора"», что уже идет вразрез не только с жилищным законодательством, но и с антимонопольным.

Гендиректору компании было вынесено представление об устранений нарушений, а УК, которая хотела отстоять свое нахождение в доме, обратилась в УФАС, и решение администрации о назначении «ВИКС» антимонопольщики отменили. Жителям и самим стало интересно, как организация без лицензии попала в перечень одобренных, да еще была выбрана администрацией для управления домом. Они обратили внимание на то, что полноправным владельцем ООО УК «ВИКС» с 2020 года была София Осипова, которая оставила свое единственное детище после решения УФАС, но уже после выбора компании районной администрацией. Фамилия, имя и отчество бывшей учредительницы заставило их вспомнить о семье Елены Осиповой, начальницы сектора хозяйства в администрации, однако та сообщила «Фонтанке», что речь об однофамилицах. Зато указала на своего предшественника Александра Родионова, который был начальником сектора районного хозяйства до августа 2020 года и является братом Сергея Родионова, гендиректора УК «ЭкоДвор». Собственно, последний это подтвердил, только вот администрация никогда не «вытягивала» его УК из перечня, да и вся эта история случилась уже после увольнения брата.



Минутка «Пусть говорят» закончилась, дальше проводится второй конкурс. На него приходят четыре компании, в числе которых «ЭкоДвор» и «ВИКС» (уже с лицензией). Последний снижает сумму до 10,1%, что снова дает администрации право «вытянуть» компанию из перечня. Выбор падает на «Красносельское ВДПО», которое еще в первом конкурсе «аннулировало» процедуру. С решением «ЭкоДвор» не согласился и подал в суд на администрацию Выборгского района.

Чиновники настаивали, что их решение обоснованно, так как у «Красносельского ВДПО» нет домов в управлении, а у «ЭкоДвора» их было якобы два. Однако на тот момент у организации был только один этот спорный дом, который он и хотел себе оставить. На вопрос судьи о том, откуда информация про второй дом, администрация ответила — «со слов граждан, проживающих в данном районе». Проверить, так это или нет, может любой желающий, чего почему-то не сделали чиновники. На сайте ГИС ЖКХ указано, что все официальные документы по управлению другим домом компания получила уже после того, как администрация сделала выбор в пользу «Красносельского ВДПО». А вот у него, согласно тому же порталу, дом в управлении есть и числится аж с 2020 года по Маяковского, 28, к. Б.

«Но это же не в Выборгском районе», — парировали на это в администрации. Только вот, кто, где и каким домом управляет, не имеет значения, главным становится количество и хронология. На момент обращения к перечню у обоих УК было ровно по одному дому, но при этом «ЭкоДвор» числился там почти на год дольше «Красносельского ВДПО». В итоге решение администрации о выборе организации для социального дома арбитраж признал недействительным и взыскал с нее судебные расходы в пользу УК. Сейчас чиновники оспаривают это решение. Апелляцию рассмотрят 25 января. Дом пока находится — по лицензии — у «Красносельского ВДПО», но фактически, как признаются жители, им продолжает управлять старая УК.



Фото: Предоставлено жителями дома по Тихоокеанской, 18, к. 2 Поделиться Поделиться







История, по всей видимости, не кончится и на этом. «Сегодня нам звонили из другой УК и сказали, что их просили из администрации поучаствовать в конкурсе, который будет на этот дом, и сказали, что хотят договориться с нами, чтобы мы ушли оттуда. Совсем обалдели», — рассказал «Фонтанке» гендиректор «ЭкоДвора» Сергей Родионов. Процедура по выбору управляющей компании на Тихоокеанской, 18, к. 2, уже отпраздновала год и пошла на второй. Адрес снова будут «разыгрывать» между УК 17 февраля.

От всей этой неразберихи больше всего по итогу страдают те, ради которых и происходят все эти изменения. Из-за того, что «людей не слышат», те обращают внимание на верхушку власти, которую, к слову, они тоже не выбирают. «Мне непонятны действия администрации Выборгского района, — сказала жительница дома Татьяна Селезнева, — это настолько несерьезно, что вызывает некоторые вопросы по поводу компетенции руководителя. Сегодня одна организация развешивает объявления о смене УК, завтра другая с другим названием приглашает жильцов на собрание… Это несерьезно. Мне кажется, что кто-то занимает не свое кресло».

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»