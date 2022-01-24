Месяц в коме. Пострадавший в пьяной аварии на Невском мужчина-фотомодель начал реагировать на раздражители

Спустя больше месяца после аварии на Невском проспекте получивший тяжелейшие травмы Спиридон всё ещё находится в коме. Об этом 24 января в «Инстаграме» рассказал его брат-близнец Леонид.

«Дышит самостоятельно, питание усваивается, бронхит без прогрессии в худшую сторону, на днях должны сделать ПЦР-тест и будет решаться вопрос о переводе в Институт нейрохирургии имени Поленова. Состояние сознания малое, характеризуется минимальными осознанными ответами на различные стимулы или окружающую среду. Но главное — это первый шаг к восстановлению сознания. В целом общее состояние без отрицательной динамики», — написал он.

