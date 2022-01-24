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Месяц в коме. Пострадавший в пьяной аварии на Невском мужчина-фотомодель начал реагировать на раздражители

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Спустя больше месяца после аварии на Невском проспекте получивший тяжелейшие травмы Спиридон всё ещё находится в коме. Об этом 24 января в «Инстаграме» рассказал его брат-близнец Леонид.

«Дышит самостоятельно, питание усваивается, бронхит без прогрессии в худшую сторону, на днях должны сделать ПЦР-тест и будет решаться вопрос о переводе в Институт нейрохирургии имени Поленова. Состояние сознания малое, характеризуется минимальными осознанными ответами на различные стимулы или окружающую среду. Но главное — это первый шаг к восстановлению сознания. В целом общее состояние без отрицательной динамики», — написал он.

Вечером 15 декабря «Фольксваген Поло» сбил парня и девушку на Невском проспекте. Начинающий фотограф 23-летняя Саша скончалась на месте аварии, её друг, фотомодель Спиридон, получил тяжелейшие травмы. До того как сесть за руль, водитель гулял в баре на Моховой. Мужчина «надул» 0,827 мг/л, он был задержан и арестован. Телефон девушки-фотографа после аварии близким так и не вернули, айфон пропал.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (7)

Zdobsi
Вообще какая разница, кем работает? Желаем выздоровления! А вот насчёт этих лиц без национальности и вообще колхозников, которые решают поотжигать, как в родной деревне, нужно что то решать законодательно. Не далее как сегодня, удивился, как человеку вообще то права выдали... Каршеринг как минимум надо выключить на месяц-полгода. И посмотреть, как это будет влиять. Такси вполне прекрасно возит. И занятость людям будет и доход в казну. Подготовка водителей в отдаленном райцентре или а городе весьма разная. Ну и если человек имеет деньги на алкоголь, то почему не найдутся 300-1000 рублей на такси? Это ещё и удобнее.
Mustamyaki
Главное - сделать ПЦР-тест
266929209
Если у них были романтические чувства, то худшее у него впереди. Может, потому и спит.
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