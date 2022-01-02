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«Там была вся её жизнь». После пьяного ДТП на Невском исчез айфон погибшей девушки-фотографа

Семья 23-летней Саши, погибшей в аварии на Невском проспекте, обратилась с заявлением в полицию. Родственникам не удалось найти телефон девушки.

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Как рассказала «Фонтанке» мама Саши Юлия 2 января, её дочь пользовалась IPhone XR. Гаджет удалось купить, скопив денег. После ДТП полицейские выдали родственникам другой телефон.

«Когда мы уже дома сидели после похорон, начали смотреть его, я показывала чехлы Сашины, они не подходили по размеру, телефон оказался другой марки, — отметила Юлия. — Там была вся её жизнь. Все её архивы по фотографии. Плюс карта банковская привязана, оплаты привязаны. Мы уже всё заблокировали».

Выданный полицией телефон принадлежит другу Саши Спиридону, гаджет передали его семье. Местонахождение Сашиного айфона до сих пор не установлено.

15 декабря около 22:30 белый «Фольксваген Поло» сбил парня и девушку на Невском проспекте. Начинающий фотограф 23-летняя Саша скончалась на месте аварии, её друг Спиридон получил тяжелейшие травмы. Подробнее об аварии и её последствиях читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (17)

DimDimych
Те кто тут серьёзно обсуждают судьбу телефона и, тем более , способ его поиска и восстановления данных с него, никогда внезапно не терял своих родных, а тем более своего ребёнка. Лучше ничего не писать, чем чушь городить.
Михаил Петров-Водкин
Уголовное дело в отношении сотрудников пермской полиции - 39-летнего старшего прапорщика Александра Урванцева и 26-летнего прапорщика Константина Плешивых, возбудило региональное подразделение Следственного комитета. Речь идет об одном из самых гнусных преступлений - наживе на мертвых. Сотрудники МВД подозреваются в хищении ювелирных изделий, оставшихся на жертвах авиакатастрофы "Боинга-737". Этот самолет авиакомпании "Аэрофлот-Норд" разбился при заходе на посадку. Все находившиеся на борту 88 человек погибли.

В Саратовской области суд приговорил к условным срокам двух полицейских, которые в декабре 2020, будучи при исполнении украли телефон у прохожего, а затем сняли 270 тысяч через мобильное приложение со счетов его владельца. Кроме этого, они еще и оформили кредит на хозяина телефона.
angel of death
пусть ищут коробку, или чек о покупке
там есть IMEI телефона
найдут IMEI - найдут и телефон, причём очень быстро
не удивлюсь, если очередной оборотень завёлся...
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