«Там была вся её жизнь». После пьяного ДТП на Невском исчез айфон погибшей девушки-фотографа

Как рассказала «Фонтанке» мама Саши Юлия 2 января, её дочь пользовалась IPhone XR. Гаджет удалось купить, скопив денег. После ДТП полицейские выдали родственникам другой телефон.



«Когда мы уже дома сидели после похорон, начали смотреть его, я показывала чехлы Сашины, они не подходили по размеру, телефон оказался другой марки, — отметила Юлия. — Там была вся её жизнь. Все её архивы по фотографии. Плюс карта банковская привязана, оплаты привязаны. Мы уже всё заблокировали».



Выданный полицией телефон принадлежит другу Саши Спиридону, гаджет передали его семье. Местонахождение Сашиного айфона до сих пор не установлено.

