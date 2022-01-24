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В Крыму женщина выбросила с четвертого этажа 8-летнюю дочь назло ушедшему в гараж мужу

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Второклассница погибла при падении из окна четвертого этажа. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Трагедия произошла в Судаке, в поселке Новый Свет, сообщает 24 января РИА Новости. По предварительной информации, 44-летняя женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, выбросила из окна дочь-второклассницу.

От полученных травм девочка скончалась на месте.

В социальных сетях местные жители пишут, что незадолго до трагедии женщина ругалась с мужем из-за его желания пойти в гараж и угрожала выбросить ребенка. Мужчина все-таки ушел из дома.

По данным «КП Крым», у жительницы Нового Света есть двое взрослых сыновей от первого брака, но они сейчас живут в Москве.

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Комментарии (14)

260602101
Перерыл весь интернет за период с 1992 по 2013 год- подобного случая в Крыму не нашел.
267094182
Она мать ей виднее! Что мог сделать отец? -да ничего, у него практически нет никаких прав на ребёнка,мать всегда права! Даже если у них были скандалы и отец заступался за дочь, мать спокойно могла просто забрать её ,а его лишить с ней даже общения, суд всегда будет на стороне матери... Такова судебная практика... Государство всецело отдало детей в руки матерей и некому им мозги вправить, опеке пофиг, а отца и слушать не будут... Отцы у нас бесправны...это уже какой по счету случай за последнее время,недавно железногорск (мать сожгла заживо сына) теперь Крым....У меня у товарища жена ушла, оставив его с двумя детьми, так он полгода ей алименты платил! Суд даже слушать не хотел, что дети с ним живут!!! Надо что-то делать с системой, чтобы оба родителя имели равные права, не только на бумаге,может хоть один будет в адеквате и не допустит трагедии... Бедные детки...
dedmoroz_5e4d8827384c2
синдром перестройки полстраны выкосил, это больше , чем потери в ВОВ
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