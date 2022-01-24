В Крыму женщина выбросила с четвертого этажа 8-летнюю дочь назло ушедшему в гараж мужу

Второклассница погибла при падении из окна четвертого этажа. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Трагедия произошла в Судаке, в поселке Новый Свет, сообщает 24 января РИА Новости. По предварительной информации, 44-летняя женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, выбросила из окна дочь-второклассницу.
От полученных травм девочка скончалась на месте.
В социальных сетях местные жители пишут, что незадолго до трагедии женщина ругалась с мужем из-за его желания пойти в гараж и угрожала выбросить ребенка. Мужчина все-таки ушел из дома.
По данным «КП Крым», у жительницы Нового Света есть двое взрослых сыновей от первого брака, но они сейчас живут в Москве.