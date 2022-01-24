Российский Минздрав одобрил клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей

Министерство здравоохранения России дало разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей. Это следует из данных госреестра, появившихся 24 января.
Центр Гамалеи в ходе испытаний проверит безопасность, переносимость и иммуногенность препарата «Гам-Ковид-Вак-М» для детей.
Исследования будут проходить на базе двух московских больниц и Государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
Принудительная вакцинация детей от коронавируса в России не планируется, говорила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
Накануне в Петербург поступила партия из 2 880 комплектов доз вакцины «Спутник М» для подростков. Прививать их будут в 83 пунктах.