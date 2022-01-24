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Российский Минздрав одобрил клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей

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Министерство здравоохранения России дало разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса у детей. Это следует из данных госреестра, появившихся 24 января.

Центр Гамалеи в ходе испытаний проверит безопасность, переносимость и иммуногенность препарата «Гам-Ковид-Вак-М» для детей.

Исследования будут проходить на базе двух московских больниц и Государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова

Принудительная вакцинация детей от коронавируса в России не планируется, говорила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Накануне в Петербург поступила партия из 2 880 комплектов доз вакцины «Спутник М» для подростков. Прививать их будут в 83 пунктах.

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Комментарии (2)

orlovandrei1986
опять опыты над людьми? =/
/me
Я вот читаю на 47news сегодняшнюю новость "В Ленобласть прибыла первая партия вакцины для мальчишек и девчонок "Спутник-М"" и пытаюсь понять - этой они будут испытания на детях проводить или другой? Названия сходятся.
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