К иску против Смольного и QR-кодов присоединились еще полсотни петербуржцев, всё начинается заново

На заседании 24 января ожидалось, что стороны перейдут к прениям, и судья решит судьбу уже и так раздувшегося дела. На сегодняшний день рассматривать заново его начинали дважды, как раз из-за объединения дел и присоединения новых истцов. На этот раз судья зачитала список примерно из 50 фамилий, которые также хотят стать соистцами. Представители ответчика и адвокат по коллективному иску возражали, прокурор не увидел оснований для отказа. Суд разрешил им присоединиться. Дело рассмотрят 28 января.

На предыдущем заседании стороны обозначили свои позиции. Истцы отмечают незаконность требования со ссылкой, например, на медицинскую тайну и нарушение прочих федеральных законов. Смольный утверждает, что действует согласно требованиям Роспотребнадзора.



Без QR-кода горожан не пускают в кафе, непродовольственные магазины, театры с начала января.

