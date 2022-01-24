FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Распыливший баллончик на сотрудников ККИ петербуржец отделался условным сроком

2
Печать

Красносельский райсуд Петербурга огласил приговор мужчине, который распылил баллончик в сторону чиновников комитета по контролю за имуществом. Нарушитель отделался условным сроком, сообщает 24 января объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в июле на Матисовом канале. Сотрудники ведомства изымали незаконно установленную уличную мебель летнего кафе Liberty Lounge, но столкнулись с внезапным сопротивлением. Мужчина, представившись заместителем директора организации, распылил в сторону проверяющих слезоточивый газ, вызвавший минимум у одного ожоги лица и шеи легкой степени.

Суд установил, что мужчина признал вину и раскаялся, на учетах не состоит, имеет регистрацию и место жительства, работает в ООО «Невская торговая компания» и имеет там положительную характеристику, на момент конфликта не был судим. Кроме того, он публично извинился перед потерпевшим, направил в ККИ письменное заявление с извинениями, а еще имеет на иждивении бабушку нетрудоспособного возраста.

По статье о применении насилия в отношении представителя власти мужчину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

obliteration
Ему бы медосведетельствование пройти, а то есть подозрение, что он сам не особо трудоспособен.
karbofos
Газовым баллончиком защищал своё имущество...

Надо брать пример у РПЦ - у них снайперские винтовки и целые арсеналы боеприпасов, чтобы защищать паству от иноземного тлетворного влияния.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний