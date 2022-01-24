Распыливший баллончик на сотрудников ККИ петербуржец отделался условным сроком

Инцидент произошел в июле на Матисовом канале . Сотрудники ведомства изымали незаконно установленную уличную мебель летнего кафе Liberty Lounge, но столкнулись с внезапным сопротивлением. Мужчина, представившись заместителем директора организации, распылил в сторону проверяющих слезоточивый газ, вызвавший минимум у одного ожоги лица и шеи легкой степени.

Суд установил, что мужчина признал вину и раскаялся, на учетах не состоит, имеет регистрацию и место жительства, работает в ООО «Невская торговая компания» и имеет там положительную характеристику, на момент конфликта не был судим. Кроме того, он публично извинился перед потерпевшим, направил в ККИ письменное заявление с извинениями, а еще имеет на иждивении бабушку нетрудоспособного возраста.



По статье о применении насилия в отношении представителя власти мужчину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года.

