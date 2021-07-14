Как рассказали 14 июля в ведомстве, в ходе изъятия незаконно установленной уличной мебели кафе Liberty Lounge мужчина, представившийся заместителем директора организации, направил в сторону троих проверяющих газовый баллончик и распылил слезоточивый газ.
На место инцидента были вызваны бригада скорой помощи и наряд полиции. Медики зафиксировали у проверяющих химические ожоги слизистой глаз и мягких тканей лица. По факту противодействия подано заявление в правоохранительные органы для привлечения гражданина к ответственности.
ККИ
Проверка законности размещения летнего кафе была проведена по многократным обращениям жителей дома. Несмотря на инцидент, мероприятие было доведено до конца: незаконно размещенная уличная мебель изъята. Теперь, помимо административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства, нарушители будут привлечены к ответственности за противодействие сотрудникам ККИ И ЦПЭИГИ при исполнении служебных обязанностей.