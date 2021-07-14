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Сотрудник кафе на Матисовом канале распылил баллончик на чиновников ККИ, которые пытались забрать у него мебель

Замдиректора попытался защитить незаконное кафе в Петербурге с помощью слезоточивого газа

Демонтаж самовольного летнего кафе на Матисовом канале закончился для чиновников комитета по контролю за имуществом столкновением с сотрудниками заведения и вызовом скорой помощи.

Как рассказали 14 июля в ведомстве, в ходе изъятия незаконно установленной уличной мебели кафе Liberty Lounge мужчина, представившийся заместителем директора организации, направил в сторону троих проверяющих газовый баллончик и распылил слезоточивый газ.

На место инцидента были вызваны бригада скорой помощи и наряд полиции. Медики зафиксировали у проверяющих химические ожоги слизистой глаз и мягких тканей лица. По факту противодействия подано заявление в правоохранительные органы для привлечения гражданина к ответственности.

ККИ

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Проверка законности размещения летнего кафе была проведена по многократным обращениям жителей дома. Несмотря на инцидент, мероприятие было доведено до конца: незаконно размещенная уличная мебель изъята. Теперь, помимо административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства, нарушители будут привлечены к ответственности за противодействие сотрудникам ККИ И ЦПЭИГИ при исполнении служебных обязанностей.

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Комментарии (15)

AndrewBarsik
Конституция. ст. 35 "Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда." А все, кто с этим не согласен, - враги России, не знающие Конституцию России. В том числе и обнаглевшие клерки, попытавшиеся украсть имущество предпринимателя
Банин
Повезло дармоедам что не пристрелил как в Сочи
263836471
Вперёд, к обезьяне! Автор - Лев Лукьянов, кто не читал - рекомендую...
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