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Представлялся важной шишкой и просил денег на лечение дочери. В Петербурге осудили телефонного мошенника

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В Петербурге осудили мужчину, который просил у жертв деньги, представляясь высокопоставленными должностными лицами. Он отправится в колонию, сообщает 24 января пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что в августе 2020 года мужчина собирал у граждан деньги под видом действующих сотрудников реальных организаций. В телефонном разговоре он убеждал собеседников перевести ему средства якобы на лечение онкобольной дочери, обещая скоро всё вернуть. А после этого пропадал и деньги не отдавал.

Потерпевшим нанесен ущерб на общую сумму более 290 тысяч рублей. За мошенничество суд приговорил мужчину к полутора годам заключения в колонии строгого режима.

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