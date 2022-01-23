В Омской области задержаны подозреваемые в убийстве семьи. Страшное преступление могла совершить дочь

Сотрудники полиции задержали в Омской области двух подростков по подозрению в убийстве семьи. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах вечером 23 января сообщает ТАСС.



По словам собеседника агентства, задержанные — 14-летняя девочка и ее 17-летний знакомый. При этом девочка является дочерью убитой женщины.



«Фонтанка» писала, что тела девочки 10 лет, ее матери и сожителя матери со смертельными ножевыми ранениями обнаружили ранним утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. Сообщалось, что двоим детям удалось убежать из дома.