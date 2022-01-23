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В Омской области задержаны подозреваемые в убийстве семьи. Страшное преступление могла совершить дочь

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Сотрудники полиции задержали в Омской области двух подростков по подозрению в убийстве семьи. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах вечером 23 января сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, задержанные — 14-летняя девочка и ее 17-летний знакомый. При этом девочка является дочерью убитой женщины.

«Фонтанка» писала, что тела девочки 10 лет, ее матери и сожителя матери со смертельными ножевыми ранениями обнаружили ранним утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. Сообщалось, что двоим детям удалось убежать из дома.

В СК РФ уточнили, что семья характеризуется положительно. Рассматриваются различные версии случившегося.

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Комментарии (2)

Ivanov_I_I
Эпичная история - на фотороботе убийцы один сорокалетний кавказец, а сажают пару местных подростков.
Денеб
Будни глубинного народа....
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