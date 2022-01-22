В Омской области убили семью. Сбежать от преступника смогли двое детей

Девочку 10 лет, ее мать и сожителя матери убили в Омской области. Двоим детям удалось спастись. Тела были обнаружены ранним утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района. По предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. При этом еще двое детей, 6 и 14 лет, сумели убежать с места преступления и позвать на помощь, сообщает 22 января Следственный комитет региона.



«Возбуждено уголовное дело по факту убийства в с. Юрьевка Павлоградского района супругов и их малолетней дочери, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

