Многотысячная акция против ковидных ограничений в Брюсселе закончилась погромами и задержаниями

Манифестация противников санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале и на прилегающих улицах города. Участники акции разбили витрины магазинов и стекла ряда зданий институтов ЕС, а также сожгли несколько автомобилей и мусорных контейнеров, сообщает вечером 23 января ТАСС.

В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на манифестацию за свободу от ковидных ограничений. Протестующие призвали к отставке правительства за нарушение конституции: https://t.co/Itkig99374 Видео: Денис Дубровин/ТАСС pic.twitter.com/0VxX4MFKWe

По данным информагентства, в результате столкновений с полицией пострадали до 10 человек, несколько десятков задержаны. Правоохранителям потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет.

Ранее «Фонтанка» писала, что в акции, в ходе которой полиция была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ и водометы, приняли участие не менее 50 тысяч человек.



Отметим, что это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября прошлого года. Каждая из них сопровождалась беспорядками разной степени интенсивности.

