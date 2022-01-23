Многотысячная акция против ковидных ограничений в Брюсселе закончилась погромами и задержаниями

Манифестация противников санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале и на прилегающих улицах города. Участники акции разбили витрины магазинов и стекла ряда зданий институтов ЕС, а также сожгли несколько автомобилей и мусорных контейнеров, сообщает вечером 23 января ТАСС.
В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на манифестацию за свободу от ковидных ограничений. Протестующие призвали к отставке правительства за нарушение конституции:https://t.co/Itkig99374— ТАСС (@tass_agency) January 23, 2022
Видео: Денис Дубровин/ТАСС pic.twitter.com/0VxX4MFKWe
По данным информагентства, в результате столкновений с полицией пострадали до 10 человек, несколько десятков задержаны. Правоохранителям потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет.
Ранее «Фонтанка» писала, что в акции, в ходе которой полиция была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ и водометы, приняли участие не менее 50 тысяч человек.
Отметим, что это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября прошлого года. Каждая из них сопровождалась беспорядками разной степени интенсивности.