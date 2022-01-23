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Многотысячная акция против ковидных ограничений в Брюсселе закончилась погромами и задержаниями

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Манифестация противников санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале и на прилегающих улицах города. Участники акции разбили витрины магазинов и стекла ряда зданий институтов ЕС, а также сожгли несколько автомобилей и мусорных контейнеров, сообщает вечером 23 января ТАСС.

По данным информагентства, в результате столкновений с полицией пострадали до 10 человек, несколько десятков задержаны. Правоохранителям потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет.

Ранее «Фонтанка» писала, что в акции, в ходе которой полиция была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ и водометы, приняли участие не менее 50 тысяч человек.

Отметим, что это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября прошлого года. Каждая из них сопровождалась беспорядками разной степени интенсивности.

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Комментарии (11)

267092328
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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
xepnuminu
если ни один возовец не пострадал, бесполезно бузили.
Grend
Там же и Международный суд состоится над международными преступниками, допустившими своими ограничениями массовые беспорядки. И для чего всё это безумие?
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