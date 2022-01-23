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Митинг против антиковидных мер в Брюсселе обернулся применением слезоточивого газа и водомета

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Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водомет на акции против санитарно-карантинных мер в Брюсселе. Об этом вечером 23 января сообщает издание Le Soir.

«Полиция использовала водомет и слезоточивый газ против протестующих после того, как те начали кидать в полицию предметы», — говорится в сообщении издания, которое цитирует РИА Новости.

Le Soir уточняет со ссылкой на местную полицию, что на акцию протеста в бельгийской столице вышли около 50 тысяч человек.

По данным ТАСС, в ходе столкновений задержаны до 10 человек.

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Комментарии (31)

Otkating
Были бы в ОДКБ - получили бы 70 самолётов ихтамнетов.
Куда шваброй пользовать не знают, забрало не запотевает, на женщин и детей строем не бросаются.

Скучно живут.
Kezevo
Хотите как в брюсселе
NAFTALIN 2000-2036
Брюссель, население 1,2 млн, на протесты против ковид ограничений вышли 50 000. Санкт-Петербург население 5 млн (с кудровым и прочей ЛО - 7-8 млн), на протесты против увеличения пенсионного возраста, прочей конституционной непотребщины вышли ...? зачем тут водометы и газы?
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