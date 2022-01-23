Митинг против антиковидных мер в Брюсселе обернулся применением слезоточивого газа и водомета

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водомет на акции против санитарно-карантинных мер в Брюсселе. Об этом вечером 23 января сообщает издание Le Soir.
50.000 manifestants contre les mesures sanitaires: la police disperse une manifestation marquée par des incidents (direct) https://t.co/F9RiKfKJtL pic.twitter.com/uJZ3ACdVPe— Le Soir (@lesoir) January 23, 2022
«Полиция использовала водомет и слезоточивый газ против протестующих после того, как те начали кидать в полицию предметы», — говорится в сообщении издания, которое цитирует РИА Новости.
Le Soir уточняет со ссылкой на местную полицию, что на акцию протеста в бельгийской столице вышли около 50 тысяч человек.
По данным ТАСС, в ходе столкновений задержаны до 10 человек.