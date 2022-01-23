Митинг против антиковидных мер в Брюсселе обернулся применением слезоточивого газа и водомета

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водомет на акции против санитарно-карантинных мер в Брюсселе. Об этом вечером 23 января сообщает издание Le Soir.

«Полиция использовала водомет и слезоточивый газ против протестующих после того, как те начали кидать в полицию предметы», — говорится в сообщении издания, которое цитирует РИА Новости.



Le Soir уточняет со ссылкой на местную полицию, что на акцию протеста в бельгийской столице вышли около 50 тысяч человек.



По данным ТАСС, в ходе столкновений задержаны до 10 человек.

