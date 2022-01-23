«Омикрон» разрушил свадьбу премьер-министра Новой Зеландии

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свадьбу с телеведущим Кларком Гейфордом из-за новых коронавирусных ограничений.
«Я ничем не отличаюсь, осмелюсь сказать, от тысяч других новозеландцев, испытавших на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии», — рассказала ждавшая свадьбу почти три года Ардерн, которую 23 января цитирует ВВС.
Covid: New Zealand PM Ardern cancels wedding amid Omicron wave https://t.co/iy8icu8uh7— BBC News (World) (@BBCWorld) January 23, 2022
В Новой Зеландии за всю пандемию зарегистрированы 15 тысяч случаев заражения и 52 смерти. Государство по численности населения сопоставимо с Санкт-Петербургом, где ежедневно умирает более 60 человек.