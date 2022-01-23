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«Омикрон» разрушил свадьбу премьер-министра Новой Зеландии

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свадьбу с телеведущим Кларком Гейфордом из-за новых коронавирусных ограничений.

«Я ничем не отличаюсь, осмелюсь сказать, от тысяч других новозеландцев, испытавших на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии», — рассказала ждавшая свадьбу почти три года Ардерн, которую 23 января цитирует ВВС.

В Новой Зеландии за всю пандемию зарегистрированы 15 тысяч случаев заражения и 52 смерти. Государство по численности населения сопоставимо с Санкт-Петербургом, где ежедневно умирает более 60 человек.

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Комментарии (9)

260854841
Жениху надо отметить это с друзьями.
Такая удача редко бывает.
261847251
В смысле - реально отменила?
Вообще?

Разлюбила из-за омикрона?
Asus
Зачем ей в таком возрасте жених, уже климакс на носу:)
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