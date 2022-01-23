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«У гробового входа младая будет жизнь играть». Камера показала, как на Марсовом поле погас Вечный огонь

Камера уличного наблюдения зафиксировала игры у мемориального комплекса на Марсовом поле в центре Петербурга. У «вечного огня» не было шанса.

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«Фонтанка.ру»

Видеозапись происшествия оказалась в распоряжении «Фонтанки» 23 января. Судя по кадрам, накануне у памятника грелись трое. Двое детей загребали снег, тот, что постарше, использовал лопату. Набрав снег, он поднял инвентарь над пламенем, желая то ли понаблюдать за таянием, то ли проверить «вечность» огня. Результатом стал белый дым.

После случившегося дети у мемориала не задержались и ушли с поля, вероятно, в сопровождении матери. Вскоре женщина набрала номер службы «112». По данным полиции, пламя разожгли менее, чем через четверть часа. Мать получила административный протокол.

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Комментарии (5)

Adriana_Celentana
Ладно, малышня - малолетние недоумки, но мамаша, которая стоит и спокойно наблюдает? Гости города?
262417801
Этот мемориал следует оградить какой-нибудь эстетической решеткой, чтобы до огня был меньший доступ. Это гораздо проще, чем вразумлять людей, как себя нужно вести возле таких памятников.
266410437
Что символизирует Вечный огонь на могилах борцов с капитализмом в капиталистической стране?
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