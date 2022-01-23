«У гробового входа младая будет жизнь играть». Камера показала, как на Марсовом поле погас Вечный огонь

Видеозапись происшествия оказалась в распоряжении «Фонтанки» 23 января. Судя по кадрам, накануне у памятника грелись трое. Двое детей загребали снег, тот, что постарше, использовал лопату. Набрав снег, он поднял инвентарь над пламенем, желая то ли понаблюдать за таянием, то ли проверить «вечность» огня. Результатом стал белый дым.



После случившегося дети у мемориала не задержались и ушли с поля, вероятно, в сопровождении матери. Вскоре женщина набрала номер службы «112». По данным полиции, пламя разожгли менее, чем через четверть часа. Мать получила административный протокол.

