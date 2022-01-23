Мужская сборная России завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Российские биатлонисты заняли второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). В составе нашей команды 23 января выступили Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Выиграла эстафету мужская сборная Норвегии.
Латыпов, выступавший на четвертом этапе, из-за большого количества был вынужден уйти на штрафной круг уже на первом огневом рубеже. На последнем круге он ушел со стрельбы четвертым, однако на финише смог опередить представителей Германии и Франции.
Ранее «Фонтанка» писала, что индивидуальная гонка на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце завершилась победой российского биатлониста Антона Бабикова.