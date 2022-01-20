Россиянин Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Победой российского биатлониста Антона Бабикова завершилась индивидуальная гонка на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходили 20 января в Антхольце (Италия).
Бабиков, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах, финишировал с результатом 49 минут 46,8 секунды.
🥇🥉 Золото и бронза! Бабиков и Халили – на пьедестале индивидуальной гонки на Кубке мира в Антхольце— Биатлон России (@russianbiathlon) January 20, 2022
1. Антон Бабиков (Россия) – 49:46.8 (0)
2. Тарьей Бё (Норвегия) +9.7 (2)
3. Карим Халили (Россия) +48.5 (1)
7. Александр Логинов (Россия) +2:16.3 (3)
📷 Nordic Focus pic.twitter.com/8IiukLwWGo
«На стойке я стрелял медленно. Это специфика первых дней здесь: стоя лучше не торопиться, не пытаться стрелять в обычном режиме, потому что ощущения немного другие здесь. После 19 попаданий подряд начинаешь бороться с мыслями, отгоняешь мысли, понимаешь, что мышцы слушаются тебя уже не так хорошо, как хотелось бы, поэтому самое главное — соединить свои мысли с мышцами, чтобы не допустить ошибки. Пока у меня нет ощущения, что я победил. Но мысли сегодня не о победе, мысли немного о другом. Так что я не знаю, радоваться ли этому», — заявил Бабиков в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».
Второй результат показал норвежец Тарьей Бё (+9,7 секунды, 2 промаха), третьим стал еще один россиянин Карим Халили (+48,5 секунды, 1 промах).