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Россиянин Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

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Победой российского биатлониста Антона Бабикова завершилась индивидуальная гонка на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходили 20 января в Антхольце (Италия).

Бабиков, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах, финишировал с результатом 49 минут 46,8 секунды.

«На стойке я стрелял медленно. Это специфика первых дней здесь: стоя лучше не торопиться, не пытаться стрелять в обычном режиме, потому что ощущения немного другие здесь. После 19 попаданий подряд начинаешь бороться с мыслями, отгоняешь мысли, понимаешь, что мышцы слушаются тебя уже не так хорошо, как хотелось бы, поэтому самое главное — соединить свои мысли с мышцами, чтобы не допустить ошибки. Пока у меня нет ощущения, что я победил. Но мысли сегодня не о победе, мысли немного о другом. Так что я не знаю, радоваться ли этому», — заявил Бабиков в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Второй результат показал норвежец Тарьей Бё (+9,7 секунды, 2 промаха), третьим стал еще один россиянин Карим Халили (+48,5 секунды, 1 промах).

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