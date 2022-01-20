Россиянин Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

«На стойке я стрелял медленно. Это специфика первых дней здесь: стоя лучше не торопиться, не пытаться стрелять в обычном режиме, потому что ощущения немного другие здесь. После 19 попаданий подряд начинаешь бороться с мыслями, отгоняешь мысли, понимаешь, что мышцы слушаются тебя уже не так хорошо, как хотелось бы, поэтому самое главное — соединить свои мысли с мышцами, чтобы не допустить ошибки. Пока у меня нет ощущения, что я победил. Но мысли сегодня не о победе, мысли немного о другом. Так что я не знаю, радоваться ли этому», — заявил Бабиков в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

