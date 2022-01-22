«Старую Деревню» потушили, станция должна открыться в ближайшее время

За считаные минуты сотрудники ГУ МЧС по Петербургу справились с пожаром в доме № 4 по Торфяной дороге в Приморском районе. Как «Фонтанка» указывала ранее, здесь на первом этаже расположены кассы метрополитена, на втором — книжный магазин. Горел ли он вечером 22 января, пока неизвестно.
Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»
На месте остаются несколько пожарных расчетов, сотрудники МЧС обследуют станцию, внутрь пока никого не пускают. Однако в пресс-службе Петербургского метрополитена сообщают, что работы по тушению завершены и в ближайшее время станция откроется для пассажиров.
Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Из-за сильного задымления «Старую Деревню» пришлось закрыть. Петербуржцам предложили передвигаться наземным общественным транспортом.