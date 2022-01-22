FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -9
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

«Старую Деревню» потушили, станция должна открыться в ближайшее время

1
Печать
ПоделитьсяПоделиться

За считаные минуты сотрудники ГУ МЧС по Петербургу справились с пожаром в доме № 4 по Торфяной дороге в Приморском районе. Как «Фонтанка» указывала ранее, здесь на первом этаже расположены кассы метрополитена, на втором — книжный магазин. Горел ли он вечером 22 января, пока неизвестно.

Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

На месте остаются несколько пожарных расчетов, сотрудники МЧС обследуют станцию, внутрь пока никого не пускают. Однако в пресс-службе Петербургского метрополитена сообщают, что работы по тушению завершены и в ближайшее время станция откроется для пассажиров.

Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

Из-за сильного задымления «Старую Деревню» пришлось закрыть. Петербуржцам предложили передвигаться наземным общественным транспортом.

ПоделитьсяПоделиться

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266410437
Повезло, что ж/л переезд был не закрыт. РЖД и пожарным бы не открыло.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний