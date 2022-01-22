Красноярский суд: арестованы два «кибертеррориста»-школьника по делу о дестабилизации власти

В Красноярске суд отправил двух школьников в следственный изолятор по делу о заведомо ложном сообщении о теракте. Полиция видит в их шалостях политический мотив.



«Избрана мера пресечения в отношении «кибертеррористов» — двух несовершеннолетних школьников 2004 года рождения», — говорится в сообщении Железнодорожного суда Красноярска 22 января.

По мнению следствия, в течение нескольких дней подозреваемые отправляли сообщения о лжеминировании школ и детских садов Красноярска. Их вычислили по адресу электронной почты.