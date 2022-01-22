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Красноярский суд: арестованы два «кибертеррориста»-школьника по делу о дестабилизации власти

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В Красноярске суд отправил двух школьников в следственный изолятор по делу о заведомо ложном сообщении о теракте. Полиция видит в их шалостях политический мотив.

«Избрана мера пресечения в отношении «кибертеррористов» — двух несовершеннолетних школьников 2004 года рождения», — говорится в сообщении Железнодорожного суда Красноярска 22 января.

По мнению следствия, в течение нескольких дней подозреваемые отправляли сообщения о лжеминировании школ и детских садов Красноярска. Их вычислили по адресу электронной почты.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 207 УК «Заведомо ложное сообщение о взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти». Политическим «окрасом» расследования, вероятно, обусловлена самая строгая мера пресечения.

В Красноярске волна ложных минирований вынудила взять школы и детские сады под круглосуточную охрану. От эвакуации детей чиновники отказались.

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Комментарии (1)

тов
Ну до чего же бесы любят старые испытанные приемы.

Перед революциями 1905 и 1917 так же власть раскачивали - дети против городовых, дети с бомбой во всех газетах.

Не переживет этот режим войну с украиной и прибалтикой.
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