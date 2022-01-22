Ростовские чиновники дали заднюю и разрешили людям тихо смеяться в ЗАГСе

Чиновники из Ростовской области после резонансного документа о правилах поведения в ЗАГСах решили смягчить формулировки. В итоге из перечня исчез прямой запрет на смех. Об этом 22 января пишет издание «Привет, Ростов».

«Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС», — уточнили в управлении ЗАГС Ростовской области.

Таким образом, из новой формулировки следует, что смеяться все-таки можно, но тихо, а еще лучше — про себя.