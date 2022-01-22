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Ростовские чиновники дали заднюю и разрешили людям тихо смеяться в ЗАГСе

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Чиновники из Ростовской области после резонансного документа о правилах поведения в ЗАГСах решили смягчить формулировки. В итоге из перечня исчез прямой запрет на смех. Об этом 22 января пишет издание «Привет, Ростов».

«Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС», — уточнили в управлении ЗАГС Ростовской области.

Таким образом, из новой формулировки следует, что смеяться все-таки можно, но тихо, а еще лучше — про себя.

Документ, который вызвал дискуссии в соцсетях, выпустили в начале недели. В нем говорится, что в ЗАГСах во время торжественных церемоний запрещены в том числе смех и восклицания.

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Комментарии (7)

nalchik11
Подземный смех?
ZOR
Чему смеяться? Ведь хорошее браком не назовут)))))))))Вообще новость мирового значения
ivan5_5e4d10fe646f6
Этo важнo
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