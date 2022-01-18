Очень серьезные отношения. В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться

В Ростовской области по поручению депутатов Заксобрания утвержден порядок проведения торжественной церемонии бракосочетания. Документ 18 января опубликован на портале правовой информации регионального правительства. Правила очень строгие и должны соблюдаться всеми ЗАГСами в области.



Так, гостям нельзя присутствовать на церемонии в верхней одежде и грязной обуви, объемные сумки и рюкзаки под запретом. Возбраняются громкие разговоры, а телефоны вообще лучше выключить. Запрещены восклицания и смех, курение, алкоголь и еда. Нельзя переставлять предметы в зале или использовать их не по назначению. За хождение по залу и отлучку до окончания церемонии могут сделать выговор.

