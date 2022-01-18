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Очень серьезные отношения. В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться

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В Ростовской области по поручению депутатов Заксобрания утвержден порядок проведения торжественной церемонии бракосочетания. Документ 18 января опубликован на портале правовой информации регионального правительства. Правила очень строгие и должны соблюдаться всеми ЗАГСами в области.

Так, гостям нельзя присутствовать на церемонии в верхней одежде и грязной обуви, объемные сумки и рюкзаки под запретом. Возбраняются громкие разговоры, а телефоны вообще лучше выключить. Запрещены восклицания и смех, курение, алкоголь и еда. Нельзя переставлять предметы в зале или использовать их не по назначению. За хождение по залу и отлучку до окончания церемонии могут сделать выговор.

Остальные правила касаются убранства зала, времени церемонии, музыкального сопровождения, оплаты и фотосъемки.

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Комментарии (21)

VKuser7697873
Маразм крепчал, но танки наши быстры.
Slava_Rossii
Чушь какая-то. Зачем тогда такая церемония вообще нужна?
Игoрь
Жаль, что только в Ростове - надо на всю Россию распространить. Можно будет безнаказанно стоять на церемонии со сложными щами и ни у кого никаких вопросов не будет.
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